شكرا لقرائتكم خبر عن "لعبتي مع الأسد"..محمد وزيري يرفع دوعى لإثبات زواجه السري من هيفاء وهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع الملحن المصري محمد وزيري ومدير أعمال الفنانة هيفاء وهبة السابق دعوي قضائية، للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة بعد اتهامها له بسرقتها. وتحددت أولى جلسات المحاكمة في يونيو المقبل، وجاءت هذه الدعوى بعد تحرير هيفاء محضرا ضد وزيري لاتهامه بسرقة ملايين الجنيهات منها إثر استغلاله لتوكيل خاص يمنحه الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها من منظمي الحفلات والمنتجين والمحطات الفضائية.

وكانت حدة الأزمة قد تصاعدت بين الملحن المصري محمد وزيري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي اتهمته مؤخرا بسرقة ملايين الجنيهات وصلت إلى 63 مليون.

ونشر محمد وزيري، صورة مع محاميه أشرف عبد العزيز من خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب عليها: "خسرتني للأبد وكلمة وقلتها لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى مع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض". ردت هيفاء وهبي، على كلام وزيري بكلمات نابية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "لعبتي مع الأسد"..محمد وزيري يرفع دوعى لإثبات زواجه السري من هيفاء وهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.