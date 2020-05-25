لو شاكك إنك تعاملت مع شخص مصاب بـ"كورونا".. اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا يزيد ذلك من احتمالية الاختلاط مع أحد المصابين، ليصبح هذا الشخص بعد ذلك مصدرا للعدوى، لذا يتوجب عليك اتباع عدة إجراءات في حال الشك أنك تعاملت مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

قدم الهلال الأحمر الأمريكي ووزارة الصحة المصرية عددا من النصائح عليك اتباعها:

-اعزل نفسك في المنزل لمدة 14 يوما بعيدًا عن الآخرين، مع التعامل بحذر مع أفراد عائلتك.

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-لا تتعامل مع حيواناتك الأليفة حتى لا تنقل إليها العدوى.

-استخدم حماما منفصلا إن كان ذلك متاحًا، أو ضع الكلور وعقم الحمام جيدًا بعد كل استخدام.

-إذا كنت مضطرا للتعامل مع أحد الأشخاص خلال هذه الفترة، التزم بارتداء الكمامة والقفازات، واترك مسافه بينك وبين الآخرين.

-اتصل بالطبيب للحصول على المشورة الطبية، خاصة لكبار السن، أو أصحاب الأمراض المزمنة.

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-عقم جميع الأسطح من حولك يوميًا، وبعد كل مرة تلمسهم فيها بما في ذلك الهواتف وريموت التلفزيون والمقابض.

-اتبع إرشادات وزارة الصحة العالمية، واحرص على غسل اليدين لمدة 20 ثانية بشكل دائم، واستخدام مطهرا يحتوي على نسبة 70% كحول.

-اتبع نظاما غذائيا صحيا، وتجنب الدهون والسكريات.

- احرص على شرب الماء الدافئ بدلاً من المشروبات الباردة.

- تجنب تناول المضادات الحيوية بشكل مفرط.

- عليك مراقبة درجة حرارتك كل 8 ساعات.

- في حالة الشعور بهذه الأعراض "صعوبة في التنفس، ضيق الصدر، الاختناق، اضطرابات الوعي، الإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة"، عليك استشارة الطبيب على الفور أو الاتصال بالخط الساخن 105.

- إذا استلزم الأمر التوجه إلى المستشفى، يجب الحفاظ على ارتداء الكمامة وتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.

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