أزياء غريبة تطل بها رزان مغربي في برنامج "اغلب السقا"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 04:47 مساءً - خلال أيام شهر رمضان 2020 تابعنا برنامج "اغلب السقا" الذي يقدمه الممثل المصري أحمد السقا، وقد شاركته رزان مغربي التقديم. وشاهدناها خلال جميع حلقات البرنامج في إطلالات جريئة وتصاميم أزياء غريبة، نسقتها بأسلوب عصري، لكنه وصل حد البهرجة في معظم الأحيان، لاسيما أنها كانت جريئة في تنسيق الألوان مع بعضها البعض ، ولاسيما الدرجات الصاخبة، كما وفي اختيار الأقمشة التي تنوعت بين الجلد اللامع والترتر البراق واللاتكس وغيرها. وقد جمعنا بالصور أبرز هذه الإطلالات، لتخبرينا رأيك بها.
رزان مغربي في جمبسوت ميتالك باللون الزهري:
لوك عصري أطلّت به رزان مغربي في إحدى حلقات البرنامج، وقد اختارت فيه جمبسوت باللون الزهري الميتالك، أكتافه بارزة وقصة أرجله مستقيمة، وكانت قد زينت خصره بحزام قماشي باللونين الأسود والأبيض، وأكملت اللوك بحذاء براق كعب عال.
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تنسيق في القميص والكورسيه اعتمدته رزان مغربي:
اطلالة أُخرى جريئة اعتمدتها رزان مغربي في البرنامج، وقد بدت عصرية ومبتكرة حيث أنها اختارت فستان بقصة القميص الاوفر سايز باللون الأبيض، وزينت خصره بحزام كورسيه عريض باللون الأسود، وأكملت الإطلالة بجزمة عالية وصل طولها أعلى حد الركبة.
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إطلالة باللون الأخضر نسقتها رزان مغربي:
اعتمدت رزان مغربي عددا كبيرا من الإطلالات بألوان حيوية في البرنامج، منه هذا اللوك الذي اعتمدت فيه على اللونين الأخضر والأصفر. وقد نسقت قميصا من الحرير مع بنطلون بقصة أرجل واسعة، وزينت اللوك بأكسسوارات عبارة عن حذاء كعب عال وحزام على الخصر، وبعض المجوهرات الذهبية.
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تنورة ميدي نسقتها رزان مغربي بأسلوب جريء:
هنا نسقت رزان مغربي إطلالة جريئة أيضاً، اختارت فيها تنورة ميدي من قماش الفينيل اللامع بقصة ضيقة وصل طولها حد الركبة، ومعها اختارت توب باللون الأخضر النيون أكتافها بارزة وياقتها عالية، وأكملت الإطلالة بحذاء كعب عال باللونين الفضي والأسود.
إطلالات جريئة وغريبة أطلّت بها رزان مغربي طيلة أيام شهر رمضان 2020 من خلال برنامج "اغلب السقا"، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بهذه التنسيقات.
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