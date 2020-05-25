صيحة الأزياء المصبوغة tie-dye آخر موضة لصيف 2020 من منصات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 04:47 مساءً - ظهرت على منصات عروض صيف 2020 صيحة الأزياء ذات الأقمشة المصبوغة، أو ما يسمّى ال tie-dye، والتي عادت إلى ساحة الموضة العالمية بعد أن عرفت رواجاً كبيراً في حقبة الثمانينيات.

إطلالة كاجوال بأسلوب tie-dye من إيزابيل ماران Isabel Marant



وقد برزت صيحة الأزياء المصبوغة tie-die ضمن الكثير من عروض صيف 2020 بالأخص لدى فرساتشيVersace، برونزا سكولر Proenza Schouler وتيبي Tibi سواء على الفساتين، التنانير أو حتى ال تي-شيرت محضرةً إيانا لموسم مفعم بألوان قوس قزح الحيوية وأساليب الأيام العصرية المفعمة بالشباب.

واليوم سوف نقدم إليك أبرز طرق تنسيق الأزياء المصبوغة tie-dye لاعتمادها بالطريقة الصحيحة في صيف 2020 لتكوني مواكبة لآخر الصيحات.

تابعي المزيد:التنورة بالنقشات موضة صيف 2020 من وحي منصات عروض أهم العلامات

الأزياء المصبوغة tie-dye على منصات العروض لصيف 2020

أزياء مصبوغة tie-dye أنيقة لصيف 2020

إطلالة كاجوال بأسلوب tie-dye من إيزابيل ماران Isabel Marant



لم تنحصر صيحة الأزياء المصبوغة tie-dye فقط ضمن خانة الملابس الكاجوال والرياضية، حيث رصدناها على منصات العروض الخاصة بأهم العلامات التجارية، من خلال إطلالات أنيقة جاء بعضها بالبدلة الرسمية باللونين البنفسجي والرمادي، كما رأيناها ضمن عرض فرساتشي Versace، أو من خلال التنورة الطويلة بأسلوب tie-dye العصري مع قميص أسود أنيق لإطلالة راقية على منصة كريستيان ديور Christian Dior.

نسقي حذاء بكعب مع إطلالة tie-dye أنيقة لصيف 2020 واجذبي جميع الأنظار!

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أزياء مصبوغة tie-dye كاجوال لصيف 2020

تنورة tie-dye من تيبي Tibi



ليس هناك أجمل من إطلالة كاجوال بأسلوب tie-dye لنقضي بها أوقات صيف 2020 بالأخص بعد عودة رواج هذه الصيحة بعد سنوات طويلة. فموضة الأزياء المصبوغة tie-dye تفعم قلوبنا بالمرح والألوان.

ظهرت موضة tie-dye بأسلوب كاجوال مريح من خلال جمبسوت بألوان قوس قزح ضمن عرض كريستيان ديور Christian Dior والذي يمكنك تنسيقه مع حذاء سنيكرز وقبعة قش صيفية لاستكمال الإطلالة. هذه الإطلالة مناسبة لرحلة في الطبيعة هذا الموسم.

ولإطلالة كاجوال نهارية ولكن أكثر أناقة، اختاري الإطلالة التي اعتمدتها عارضة أزياء تيبي Tibi من خلال تنورة tie-dye باللون الرصاصي والرمادي مع كنزة قطنية ناعمة وحذاء بدون كعب.

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