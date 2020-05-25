موديلات فساتين ذات طبقات للمحجبات 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 04:47 مساءً - تفضل‫ الكثيرات من الفتيات ارتداءَ فساتين المناسبات ذات الطبقات متدرجة الأطوال، ولا سيما المحجبات، لذا جمعنا لكنّ عدة موديلات لفساتين مناسبة للخطوبة، ومصمَّمة بطبقات أنيقة ومحتشمة لتناسب المحجبات.‬



فساتين باللونين السكَّري والبيج

فساتين باللونين السكَّري والبيج



إن كنتِ تفضلين ارتداء الألوان القريبة من الأبيض في خطوبتك، فقد جمعنا لكِ خيارين بموديلات مختلفة، حيث صُمم الأول بقماش لامع في الجزء العلوي مع حزام باللون البيج للخصر، وطبقات متدرجة من اللون السكري، وجاء الآخر بشكل ناعم، حيث صُمم بقماش مزين بنقوش بسيطة.

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‫إطلالة أنثوية ناعمة‬

إطلالة أنثوية ناعمة‬



لخيار بسيط وناعم، يمكنك ارتداء فستان زهري بطبقات وأكمام منفوخة مع حجاب أبيض مزين بالزهري.

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‫فساتين مزينة بلمعة‬

فساتين مزينة بلمعة‬



إن كنتِ من مُحِبَّات اللمعة في المناسبات، فاخترنا لكِ فستانًا أسود بطبقات مصمم بقماش تكسوه اللمعة، وآخر مزين باللمعة الفضية في الجزء العلوي ومصمم بطبقات ناعمة باللون البيج

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