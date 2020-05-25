الجيب التل تتصدر موضة صيف 2020

القاهرة - لايف ستايل وتصدرت الجيب التل الماكسي بمختلف أنواعه وأشكالها موضة صيف وصيف 2020، أصبحت مختلفة ومتنوعة هذا الموسم بالرغم من اللون الموحد، وتجمع بين الرقي والاحتشام بدون مبالغة، فالآن يمكنهن ارتداء ما يمنحهن إطلالة جذابة. وتتميز تصميمات الجيب التل الماكسي بالرقي والألوان الراقية لتمنح المحجبات إطلالة أنوثية ساحرة تتماشي مع ذوقهن الرفيع. وتتناسب الجيب التل الماكسي صاحبات القوام الممشوق لتبرز أنوثتهن فيمكن ارتدائها في أوقات العمل والمناسبات العائلي2ة والخروجات الخاصة. Advertisements ويسهل تنسيق الجيب التل الماكسي مع أغلب الأزياء كما تليق مع الكعب العالي والفلات فهي مناسبة لكٍ في جميع الحالات. قد يهمك أيضا: فساتين خطوبة للعيد من وحي مدونات الأزياء المحجبات تعرف على طرق تنسيق منديل الجيب بشكل مثالي لإطلالة أنيقة وعصرية

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