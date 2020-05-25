فساتين زفاف قصيرة 2020 لإطلالة مرحة وعصرية

القاهرة - لايف ستايل
لكل عروس ذوق خاص في اختيار فستان الزفاف، منهن من تفضلن الفساتين الطويلة والمنفوشة لإطلالة كلاسيكية فخمة، وأخريات يحبذن الفساتين القصيرة بالقصّات البسيطة والعصرية.
وفي عروض فساتين زفاف 2020، برزت العديد من موديلات فساتين زفاف قصيرة تناسب مختلف أذواق العرائس.
ما بين فساتين الزفاف القصيرة بالقصّة العمودية وقصّة الـA Line، تنوعت فساتين زفاف Amsale التي اتسمت بالبساطة، واستخدمت أقمشة الستان والشيفون.
وتنوعت موديلات الأكمام سواء الأكمام القصيرة والواسعة أو الأكمام الطويلة، بالإضافة للفستان بقبّة الـHalter من دون أكمام.
وقدمت بعض الماركات فساتين زفاف قصيرة بتنورة مغطاة بالريش، مثل الفستان بالأكمام القصيرة من جيني باكهام Jenny Packham، والفستان الحمّالات من نعيم خان Naeem Khan.
أيضاً قدم المصمم الهندي نعيم خان موديلات جذابة وعصرية بالتنورة الواسعة لعروس تحب مواكبة الموضة.
وظهرت العديد من فساتين الزفاف القصيرة بالقصّة الـStrapless، مثل فساتين زفاف ريم عكرا Reem Acra، واوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta.
كما قدمت بعض الماركات فساتين زفاف قصيرة بأكتاف منسدلة Off Shoulder، مثل فساتين زفاف ليلا روز Lela Rose، وتاداشي شوجي Tadashi Shoji.
تتناسب فساتين الزفاف القصيرة مع حفلات الزفاف في موسم الربيع والصيف، وخاصةً إذا كان حفل الزفاف نهاراً وفي مكان مفتوح وسط الطبيعة.
ولتكتمل أناقتك، إعتمدي حذاء بتصميم عصري ولافت للأنظار بالكعب العالي، وكذلك الصنادل بسوار الكاحل، أو يمكن أن تستوحي حذاءك من الموديل المميز الذي ارتدته عارضات نعيم خان.
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