هذه الأحداث الفلكية لبرج الجوزاء من الجمعة 22 الى الخميس 28 أيار مايو 2020

مشاهير برج الجوزاء

مواصفات برج الجوزاء

مولود الجوزاء من الشخصيات القليلة المرنة اللينة إلى أبعد الحدود، حيث إنّه لا يُمانع من تجربة أيّ شيءٍ جديد ولديه الاستعداد على التكيف مع مختلف الظروف مهما كانت صعبة أو غير ملائمة له، ولا مشكلة لديه في تغيير خطة عمل أو آلية إنجاز أمر ما كان قد اتفق عليها مُسبقاً، ومن الصعب أن تجد الجوزاء يتذمر أو يشتكي جراء شيءٍ مثل هذا، حيث له القدرة على التعايش مع البيئات الجغرافية والثقافية المختلفة حتى لو كانت تختلف عن البيئة التي نشأ بها. وإنّ من أهم الصفات التي تميز الجوزاء هي ذكاؤه الشديد، وترتبط بهذه الصفة عدّة صفات أخرى، مثل: سرعة البديهة، والقدرة على إنجاز مهمات كثيرة في وقت واحد، لذلك دائماً يكون مولود الجوزاء في المراكز الأولى في مختلف المجالات، ويتفوق على جميع أقرانه وزملائه سواء في العمل أو في الدراسة، وقد يلجأ إليه المقربون منه عند وجود مشكلة مستعصية تحتاج إلى شخص شديد الذكاء إلى حلّها.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

الحدث الابرز هو القمر الجديد العملاق يومي السبت والاحد من برج الجوزاء الهوائي ماذا يعني القمر العملاق هو قمر جديد أو مكتمل في أقرب مسافة له من الكرة الأرضية وبالتالي تأثيراته أشد وطأة من أطوار القمر الأخرى. تكون الطبيعة قاسية من موجات حارة وجفاف من أمطار جارفة وعواصف ثلجية وغيرها وفياضانات وزلازل وانهيارات ترابية وثلجية أو براكين وتسونامي أو نيران أو عنف وثورات وحروب. تتضاعف هذه التأثيرات حين يتزامن القمر العملاق مع كسوف أو خسوف أو أي موقع فلكي آخر.

بالنسبة الى تنقلات القمر يومي السبت والاحد القمر الجديد والمكتمل في الجوزاء الهوائي يقدم النجاح والازدهار والمكاسب والارباح لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو الاثنين والثلاثاء القمر في السرطان فتسير الامور المهنية والاجتماعية بشكل جيد وقد تتفاجأ كل من مواليد السرطان العقرب والحوت بفرصة وعرض لمشروع جديد يومي الاربعاء والخميس القمر في الاسد بحيث يحالف الحظ ويساعدك على الربح في مغامرة قد تكون مالية او معنوية او عاطفية هذه الايجابيات تطال كل من مواليد الحمل الاسد والقوس نختم الاسبوع مع يوم الجمعة مع المربع الفلكي بين القمر من العذراء والشمس من الجوزاء ما يعني اجواء اكثر من رائعة سترافق كل من مواليد الثور العذراء والجدي.

نشهد هذا الاسبوع حركة جديدة واحداث فلكية مهمة في مواقع الكواكب مع وجود الشمس وعطارد في برج الجوزاء الذي يمنحه الضؤ الاخضر في كل اسفاره وتنقلاته ويسهل عليه كل المعاملات والاوراق الادارية والقانونية التي تتعلق في الخارج مع بلد غريب وكل ما يتعلق في انواع الاتصالات الالكترونية وغيرها

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حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس عطارد والزهرة متراجعا في الجوزاء المشتري وبلوتون في الجدي زحل في الدلو المريخ في الحوت اورانوس في الثور

هابي برثداي وتحية كبيرة وينعاد على كل مواليد ها الاسبوع من برج الجوزاء الهوائي بانتظارك سنة جيدة جدا سنة التحرر والانقلابات المفاجئة سنة مليئة بالمتغيرات فتارة الامور رائعة وتارة تنقلب الامور يعتبر مواليد برج الجوزاء من الأشخاص المحظوظين في 2020 وذلك بفضل دعم كوكب المشتري من برج الجدي الذي يوفر لهم الفرص القيمة والثمينة حيث تكتمل سعادتهم ويشعرون بالنجاح بعد أعوام من الضيق والتوتر، وعاطفياً يستطيع مواليد برج الجوزاء في عام 2020 التخلص من المشاكل وتحقيق الاستقرار في حياتهم مع الشريك في الحياة العاطفية والشخصية ستكون سنة واعدة مهنيا بحيث توقع عقدا مهما وتهتم بكل ما يتعلق بالاسفار ومجالات الترفيه والخلق والعلاقة مع الخارج والتواصل مع الاجانب كما سيكون الصيف حافلا وصاخبا بالاخبار السعيدة واللقاءات والغرام تمنياتي لكم بالكثير من النجاح ان شاء الله كل ايامكم سعيدة وعقبال المئة عام من التقدم والازدهار

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