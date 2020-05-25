الامارات | مدينة سياحية عربية.. 30 يوما بلا إصابات جديدة ب" كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة سياحية عربية.. 30 يوما بلا إصابات جديدة ب" كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محمد غضباني مدير الصحة الوقائية بولاية سوسة التونسية، أن المدينة لم تسجل أي إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد منذ 30 يوما.

وقال لإذاعة "موزاييك إف أم" إن عدد المتعافين من "كوفيد-19" ارتفع إلى 75، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة لمقيم بمركز الحجر الصحي الإجباري بالمنستير. وأضاف أن حالتين فقط لا تزالان حاملتين للفيروس وتخضعان للحجر المنزلي.

وتشير آخر الأرقام إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد استقر عند 1048، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48 بعد تسجيل حالة جديدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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