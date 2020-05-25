الامارات | هل يتوقف المصاب ب"كورونا"عن نقل العدوى؟.. دراسة حديثة تجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتوقف المصاب ب"كورونا"عن نقل العدوى؟.. دراسة حديثة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا يتوقفون عن نقل العدوى بعد 11 يوما من الإصابة بالمرض، حتى مع اختبارهم إيجابيا بـ"كوفيد-19" في اليوم الثاني عشر.

وقال خبراء الأمراض المعدية في سنغافورة، إنهم وجدوا أن الفيروس "لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من المرض"، وفقا لورقة بحثية مشتركة من المركز الوطني للأمراض المعدية وأكاديمية الطب (NCID) نشرتها صحيفة "نيويورك بوست"، و" rusia tody".

وحلل الباحثون "الحمل الفيروسي" لدى 73 مريضا بـ"كوفيد-19"، لقياس ما إذا كان الفيروس ما يزال قابلا للحياة ويمكن أن يصيب أي شخص.

وكتبوا موضحين: "استنادا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، قد تبدأ الفترة المعدية لدى الأفراد الذين يعانون من الأعراض، زهاء يومين قبل ظهورها، وتستمر لمدة 7-10 أيام تقريبا بعد ظهور الأعراض".

وقال فريق البحث إن المرضى قد يستمرون في اختبار نتائج إيجابية بعد أسبوعين، ولكن الاختبارات قد تلتقط أجزاء من الفيروس لم تعد صالحة لنشر العدوى.

وكتب الباحثون: "ينخفض ​​التكاثر الفيروسي النشط بسرعة بعد الأسبوع الأول، ولم يُعثر على فيروس قابل للحياة بعد الأسبوع الثاني من المرض". واقترحوا أن النتائج يمكن أن تدعم قرارات المستشفيات بشأن موعد إخراج المرضى.

وأضاف اصحاب البحث: "من الناحية العلمية، نحن واثقون تماما من وجود أدلة كافية على أن المريض لم يعد معديا بعد 11 يوما".

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