الامارات | وزيرة سودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة سودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، أمس، إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وكشفت البوشي في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنها تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة. قائلة " تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا

سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للإلتزام بالحجر الصحي. الرجاء الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص علي تجنب التجمعات، فالإنتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية. حفظكم الله جميعا"

وأوضحت الوزيرة أنها أبلغت من التقى بها في الفترة الماضية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى التقيد بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، لتفادي الإصابة بالفيروس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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