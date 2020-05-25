فساتين ربيع وصيف 2020من Ted Baker

أطلقت Ted Baker مجموعة من الفساتين لـ ربيع و صيف 2020 وتميزت هذه الفساتين بالألوان الزاهية والمطبوعات الجريئة، وهي مزيج مثالي لخزانة ملابس آنيقة.
ختاري فساتين من مجموعة تيد بيكر التي تتميز بتصاميمها الناعمة مع نقش الزهور .
لفتي انظار من حولك مع هذه الفساتين بالوانها المتعاكسة مع الزهور والمطبوعات التي تمنحك لمسة حيوية .
احصلي على اطلالة ناعمة مفعمة بالسحر والجاذبية مع هذه الفساتين من مجموعة تيد بيكر باللونين التركواز والمرجاني.
شاهدي صور الفساتين واختاري منها ما يناسبك لهذا الصيف.
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