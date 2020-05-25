فساتين صيفية معرقة على طريقة فوزازا

الأقمشة المعرقة من صيحات الموضة الأبرز والأكثر انتشاراً على منصات عروض موسم ربيع وصيف 2020، وقد شاهدناها بكثرة على مختلف التصاميم الكاجوال والرسمية من فساتين وتنانير وبناطيل وقمصان وغيرها، وقد تنوعت الطبعات بين رسومات الورود والنقشات الشرقية والرسومات الهندسية وغيرها، وهذه الموضة مثالية للصيف، حيث إنها توحي بالحيوية كما أنها تجمع بين الأناقة والعصرية في آن معاً، وقد لفتتنا إطلالات فوزازا في الفساتين الصيفية المعرقة، لهذا اخترنا لكِ تشكيلة كبيرة ومميزة منها؛ لتستوحي أجمل الأفكار المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتتألقي في إطلالات صيفية لافتة. وإليكِ بعض الأمثلة.



فستان ميدي معرق اعتمدته فوزازا لإطلالة صباحية:

شاهدنا فوزازا في تنسيق أنيق وناعم اعتمدته لأحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت فيه فستان ميدي معرقاً بزخرفات شرقية وبألوان هادئة، جمعت بين الأسود والأبيض والأحمر، قصته منسدلة وناعمة، وقد نسقت معه حقيبة يد من الجلد من ديور Dior، وحذاء صيفي كعبه عالٍ مصنوع من القش.



فوزازا في فستان صيفي ماكسي معرق:

إطلالة مشرقة وحيوية نسقتها فوزازا، اتسمت بين الأناقة والعصرية، وقد اختارت فيها فستان ماكسي معرقاً برسومات الورود بدرجات لونية هادئة، قصته منسدلة، وياقته مفتوحة على شكل حرف V، وكانت قد زينت خصره بحزام رفيع باللون البني، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش من الجلد العسلي من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، وصندل مريح.



لوك أنيق في الفستان المعرق تألقت به فوزازا:

إطلالة مفعمة بالأنوثة اعتمدتها فوزازا في أحد المشاوير الصيفية، وقد اختارت فيها فستان ميدي معرقاً بنقشات على شكل نقط ملونة بالأزرق والأصفر من كارولينا هيريرا Carolina Herrera، ونسقت معه حقيبة كتف أنيقة، وصندلاً بكعب عالٍ، كلاهما من الجلد باللون الأبيض.

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فستان ماكسي مشجر اعتمدته فوزازا:

لوك صباحي مشرق اعتمدته فوزازا، وقد اختارت فيه فستان ماكسي معرقاً برسومات مشجرة، بألوان جمعت بين الأخضر والأبيض والأصفر، بقصة ناعمة مستوحاة من السبعينات مع أكمام طويلة، وياقة مفتوحة على شكل حرف V، زينت خصره بحزام باللون الأبيض، واختارت معه حذاء أنيقاً بكعبٍ عال.

الفساتين المعرقة من أبرز صيحات الموضة في موسم ربيع وصيف 2020، شاهدي كيف نسقتها فوزازا بأساليب جمعت بين الأناقة والعصرية، واستوحي أجمل الأفكار.

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