خلطات طبيعية لمنع تساقط الشعر ومحاربة القشرة

يحتاج شعرك إلى التنظيف والترطيب باستخدام الشامبو المناسب والبلسم وهذا الإجراء الذي تقومين به بشكل دوري في البيت إلا أن ذلك لا يعتبر كافياً، خاصة مع تعرض الشعر لعوامل مناخية مختلفة كالحرارة والرطوبة والتجفيف المستمر وغيره من المؤثرات، لذلك ومن أجل الحصول على شعر صحي ومظهر لامع، عليك الاهتمام بتغذية الشعر.

قبل أن تشتكي من صعوبة الوصول لصالونات التجميل في هذا الوقت بالتحديد، ونحن نقدر حرصك على الحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين في مواجهة فيروس كورونا، سنقدم لك وصفات طبيعة سهلة ومتوفرة في منزلك خاصة في ظل الوقت الطويل الذي تقضينه بالبيت، إذ يمكنك تطبيق ماسكات لتغذية شعرك وحماية فروة الرأس.

تصنّف المشاكل التي يوجهها الشعر إلى فئتين، الأولى هي تساقط الشعر والثانية الشعر التالف والمتعب نتيجة الصبغة أو الحالات النفسية أو نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم. وفي كل الأحوال هناك خلطات طبيعية تقدمها لنا خبيرة التجميل فاتن فاروق من خلال هذا الفيديو السريع.

ماسك لتساقط الشعر يمكن تطبيقه مرتين في الأسبوع لمدة 40 دقيقة

المكونات

بياض بيضة وزيت زيتون وملعقة صغيرة من عصير الليمون نمزجهم مع بعض، ونضعهم على الشعر بعد غسله جيدًا وتجفيفه، ونركز على فروة الرأس حيث يعمل الليمون على إغلاق مسام فروة الرأس المفتوحة والزيت يعمل على تغذية البصيلات فيما يساعد بياض البيض على منح الشعر لمعانًا ورونقًا، يترك الماسك على الشعر 40 دقيقة ويغسل بالماء والشامبو مرة واحدة ويمكن استخدام البلسم أو السيروم بعد ذلك.

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ماسك الزيوت للشعر التالف ومحاربة القشرة يمكن تطبيقه مرتين في الأسبوع

المكونات

زيت السمسم وزيت اللوز وزيت الجرجير ويمكن إضافة زيوت أخرى كزيت الزيتون ومن المهم وجود زيت جوز الهند. نمزج الخليط ونطبقه على الشعر مدة 40 دقيقة وبعد ذلك نغسل الشعر ونجففه ويمكن أن نضع السيروم عليه بعد ذلك.

والأهم من الماسكات الخارجية هو الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة التي تحتوي على معادن وفيتامينات تساعدنا في الحفاظ على صحة الشعر.

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