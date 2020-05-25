مصمم أميركي يُكافح "كورونا" بـ"كمامات" مبتكرة من جلود الثعابين

ابتدع أحد المصممين في الولايات المتحدة طريقة مبتكرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بصناعة كمامات من جلود الثعابين، من خلال صورة لحصان يضع حمالة صدر نسائية كقناع للوجه، حيث استلهم براين وودز، الذي يملك شركة "آل أميريكان غيتور بروداكتس"، تصميم أقنعة للوجه مصنوعة من جلود هذه الزواحف بهدف القضاء على غزو الثعابين والإيغوانا التي تضر بالنظام البيئي الهش في ولاية فلوريدا الأميركية.

وتقوم هيئة فلوريدا للأسماك والحياة البرية مكافأة للصيادين للإمساك بالثعابين، حيث يتعاون صائدو الأفاعي في الولاية مع وودز الذي يملك ورشة تقع في مدينة دانيا بيتش 40 كيلومترا شمالي ميامي.

وتقول صائدة الأفاعي إيمي سيوي إن هذه الأفاعي تعيث فسادا في إيفرغليدز التي يبلغ طولها ما بين 5.5 و6 أمتار وتأكل كل شي من الجرذان إلى الأيائل، بينما يبرر وودز ما يقوم به على أنه يحول حيوانا خطيرا إلى قطعة أزياء.

ويعتقد أن الثعابين أدخلت إلى فلوريدا كحيوانات أليفة في نهاية القرن الماضي، وأطلقت في براري فلوريدا مثل بلدة إيفرغليدز حيث المناخ المعتدل يكون مواتيا لتكاثرها، يذكر أن سعر الكمامة المصنعة من جلد الثعبان يبلغ نحو 90 دولارا أميركيا.

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