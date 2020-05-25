أحدث موديلات الفساتين الناعمة والمحتشمة من عروض أزياء صيف 2020

جمعنا لك اليوم احدث موديلات فساتين ناعمة ومحتشمة من عروض ازياء صيف 2020 لاطلالات عيد الفطر لتتألقي بإطلالات مواكبة للموضة وذات طابع محافظ ومناسب لأجواء عيد الفطر سواء كنت تخططين لقضائه في المنزل برفقة العائلة أو خارج المنزل مع الأصدقاء.

فساتين ناعمة ومحتشمة من عروض ازياء صيف 2020 لعيد الفطر:

شاهدنا العديد من تصاميم الفساتين الرائعة على منصات عروض دور الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2020 وحاولنا أن نجمع منها اليوم الموديلات الأنيقة والمحتشمة لتستوحي منها أو تنتقي خيارات لاطلالات عيد الفطر مثل الفستان الأبيض مع الأكمام المنفوخة الذي شاهدناه على منصة عرض دار الكسندر مكوين Alexander McQueen، والفستان الميدي المورد الذي رصدناه على منصة عرض كارولينا هيريرا Carolina Herrera، والفستان الكروشيه الناعمة الذي شاهدناه ضمن مجموعة دار دولتشي أند غابانا Dolce‪&Gabban أو الفساتين السوداء الأنيقة ذات اللمسات العصرية التي شاهدناها على منصات عروض كلاً من دار فيرساتشي Versace، ومايكل كورس Michael Kors، أو الفساتين الماكسي الناعمة والراقية لدى كل من زيمرمان Zimmermann، وأوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta وليلى روز Lela Rose وغيرها من الخيارات الأنيقة.

وتستطيعين أن تختاري من هذه الفساتين التصاميم التي تعجبك والتي تناسب ذوقك وأن تنسقيها بأساليب مختلفة من الممكن أن تكون كاجوال مع أحذية من دون كعب ولاسيما للاطلالات المنزلية أو مع أحذية كعب عال أنيقة للاطلالات الأكثر رسمية.

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