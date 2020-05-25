ماذا قالت الستايلست سيرينا أسعد عن إطلالة راغب علامة في عيد الفطر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

حلّ السوبر ستار راغب علامة ضيفًا مميزًا خلال سهرة عيد الفطر التي عرضت عبر قناة الأم تي في وقدمها الاعلامي محمد قيس، وافتتح الحلقة بتأديته لأغنية "قلبي عشقها"، معتبرًا في حديثه عن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد أنه مفتعل والإنسانية تدفع ثمن صراع الجبابرة حول العالم.

ورفض خلال الحلقة تأدية أغنية طار البلد مؤكدًا أنه سيجتمع قريبًا مع الشاعر نزار فرنسيس لكتابة أغنية أقوى بكلماتها وتعبر عن واقع البلد، مضيفًا أن ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ولا حل في لبنان إلا عبر استلام ‎الجيش اللبناني السلطة.

‎ولدى عرض صورة النجم عاصي الحلاني وإن كان يضعه في خانة الصديق، أكد انه صديق محترم ومخلص ولا يطعن بالظهر، وصداقته به تمتدّ لأكثر من 20 سنة.

وتطرّق خلال حديثه إلى شائعة وفاة السيدة فيروز مؤكدًا أن هذا الأمر مستفز، متسائلًا لماذا غابت عن أعمال ‎زياد الرحباني العبقري الذي لا يشبهه أحد.

وأضاف أن ابنيه يغاران كثيرًا على والدتهما أكثر منه وهما يشبهانه بنسبة 80% في حين يشبهانها بنسبة 20%.

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‏‎كما تطرق بحديثه عن شقيقه خضر علامة، مؤكدًا أنه مدير أعماله وحامي ظهره و "يمشي معه على العمياني".

تجدر الاشارة، الى أن الحلقة طغى عليها الطابع العائلي، إذ حل ابنه الأصغر لؤي ضيفاً على سهرة ‎عيد الفطر، وطلبت إحدى معجبات راغب علامة يده لابنتها، كاشفًا أنّه تلقّى عرضاً من شركة عالمية للعمل ضمن مجال عروض الأزياء، في حين كانت هناك مداخلة عبر سكايب لكل من زوجته جيهان وابنه خالد متطرقين إلى بعض الأمور الطريفة التي تتعلق بحياتهم العائلية.

أما في ما يتعلق بالشأن السياسي، أكّد أنّ آخرة من سرقوا الشعب اللبناني وخيمة والله يمهل ولا يهمل. لافتًا إلى أنه طالما ليس هناك ‏‎مسؤولون فاسدون في السجن فالحكومة ستفشل، متوجهًا بالسؤال متى سيكون لدينا عدل في لبنان.

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ولدى عرض صورة حاكم مصرف لبنان ‎رياض سلامة بادر راغب علامة بالقول: الله يسامحو ضحك علينا واليوم خسر ثقتنا. أما بالنسبة إلى رئيس الحكومة السابق الشيخ سعد الدين الحريري أكد أنه جاره في منطقة بيت الوسط، وهو صديقه وحبيب قلبه.

واللافت أنه بعد عرض الحلقة، غرد راغب قائلًا: "سعيد جداً بهذه الحلقة الاستثنائيّة والفكرة المميّزة لسهرة ‎عيد الفطر، وقلبي بيفرح لما شوف ناس حقيقيين بمحبّة حقيقية، وبفتخر بهذه اللوحة الرائعة المكوّنة من قلوب كلها محبّة. شكراً لمحبتكم ولـ باكستيج برودكشن ولـ MTV وللاعلامي ‎محمد قيس وللمخرج ‎كميل طانيوس على هذا التميز".

من جهة ثانية، كان قد شوق السوبر ستار راغب علامة جمهوره من خلال منشور آخر له على تويتر قال فيه: "الليلة رح نعيّد سوا، وكون معكم بسهرة بتاخد العقل مع ‎ الاعلامي محمد قيس على شاشة MTV العيد معكم أحلى. عيد_سعيد. عيدكم_مبارك".

الفيديو المرفق، تتحدث خلاله الستايلست سيرينا أسعد عن إطلالة السوبر ستار راغب علامة خلال هذه الحلقة الخاصة بعيد الفطر.