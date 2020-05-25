أفكار تنسيق ملابس باللون الترابي لإطلالات أنيقة في "عيد الفطر"

إذا كنت تبحثين عن اطلالات كلاسيكية وهادئة لعيد الفطر، لا بد أن تختاري تنسيق ملابس باللون الترابي بطرق ملفتة ومتألقة خصوصاً أنها تعتبر موضة صيف 2020. فلا بد من اختيار ملابس باللون الترابي الفاتح أو الداكن بتوقيع أهم الماركات العالمية لتكوني مميزة ومواكبة للموضة، رصدنا لك العديد من الإطلالات التي يمكنك أن تستوحي منها افكار تنسيق ملابس باللون الترابي لاطلالات عيد الفطر 2020.

انتقي أجمل صيحات البدلات الرسمية واحرصي على اختيارها باللون الترابي الفاتح للحصول على أناقة ملفتة. فتألقي بأسلوب Max Mara من خلال تنسيق ملابس باللون الترابي الموحدة مع البدلة الملفتة بالبنطلون الضيق الذي يصل الى حدود الخصر، والجاكيت المستقيمة ذات الجيوب العريضة والأزرار البارزة. كما يمكنك تنسيق ملابس باللون الترابي الفاتح مع البدلة الرسمية الملفتة والمناسبة لاطلالات عيد الفطر من دار Hermes.

ويليق بإطلالاتك في العيد، موضة التنورة الطويلة بأقمشة الكشكش ومن خلالها يمكنك تنسيق هذه الصيحة مع التوب الفاتحة باللون الترابي للحصول على أناقة كاجوال وبارزة. كما اختاري ملابس باللون الترابي الفاتح مع الفستان الواسع الذي لا يحدد مفاتن الجسم على طريقة دار Deveaux. واللافت لاطلالات عيد الفطر، تنسيق ملابس باللون الترابي من خلال الجاكيت الطويلة والواسعة مع التنورة الخضراء التي تتخطى حدود الركبة بأسلوب Stella McCartney.

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