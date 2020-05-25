إطلالات مميزة للنجمات بالبدلة الرسمية استوحي منها أفكار مبتكرة لـ"عيد الفطر"

دخلت البدلة الرسمية للنساء الموضة في ثمانينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت أصبحت من التصاميم الأكثر تميزاً كونها قطعة توحي بالكثير من الثقة والعصرية، وكثيرات من النجمات العالميات كما العربيات أصبحن ميالات لاعتماد اطلالات في البدلة الرجالية في مختلف المناسبات الرسمية منها أو الكاجوال وقد جمعنا اليوم اطلالات مميزة للنجمات فيها لتستوحي أفكار عصرية ومبتكرة لعيد الفطر.

وقد لاحظنا أن كل من النجمات اعتمدت اطلالة مختلفة ومميزة في البدلة الرسمية ان كان من ناحية اللون أو القصة فمثلاً سيرين عبد النور اعتمدتها مؤخراً باللون الزهري الغني ونسقت معها توب وحذاء باللون الأسود، ونجوى كرم التي شاهدناها مؤخراً في اطلالة رائعة اختارت فيها البدلة الرسمية باللون الأسود مع تفاصيل فضية ميتالك أضفت عليها لمسات شبابية. ودرة زروق التي تألقت في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء في بدلة رسمية بيضاء بتصمم جمع بين الأناقة والعصرية، بلقيس فتحي التي اختارت بدلة رسمية مميزة مصنوعة من قماش براق، هند صبري التي نسقت البدلة الرسمية بأسلوب كلاسيكي واختارتها باللون الأسود بقصة التوكسيدو مع قميص أبيض.

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