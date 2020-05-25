تنتظر مولود برج "الحوت " من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أمور مهمة

مهنيا:ً اسبوع ممتاز بانتظارك خليط من الصعود والهبوط من الايجابيات والسلبيات البداية تبدأ متقلبة يومي السبت والاحد من وجود القمر الجديد في الجوزاء المواجه لبرجك من البيت الرابع بيت العائلة والاولاد والاهل حاول ان تهتم في نقاط الضعف وتعمل مع الامور بطريقة سلسةكما عليك ان تهدا قليلاً وتفتح عينيك جيداً على ما يدور حولك طباعك متقلبة ويصعب التفاهم معك كما تجذب هذه النفسية السلبية ظروف معقدة وسوداء. يتغير المشهد الفلكي لصالحك مع انتقال القمر الى السرطان الصديق يومي الاثنين والثلاثاء اي الى البيت الخامس بيت الحب والنجاح والانجازات بيت البطولة ايام ايجابية دون اي شك ايام نشيطة تشجعك على أخذ المبادرة بلا خوف وتردد فترة مهمة وغنية بالحظوظ والتسهيلات والفرص المناسبة لاظهار الخبرة والكفاءة سوف يكون بانتظارك انفراج مالي معاملات واوراق او نجاح صفقة تجارية رابحة تتابع الحظوظ طريقها اليك مع انتقال القمر الى الاسد لينضم الى مجموعة الكواكب الداعمة يومي الاربعاء والخميس تقوى الطموحات وتشعر بسهولة الاتصالات والتلاقي ايام واعدة بالافضل وبكل جديد على كافة الاصعدة تسافر تهاجر تبيع تشتري كل الامنيات تتحقق كذلك سوف تسمع خبرا سارا يتحدث عن مشروع جديد او توقع عقد عمل جيد برغبة كبيرة بالانتصار مرحلة مهمة جدا تتجدد خلالها آمالك وحظوظك.تتعرقل الامور يوم الجمعة مع انتقال القمر الى العذراء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء المعاكس ابتعد عن المشاكل طنش طول بالك على حالك وعلى غيرك ما تنزعها اسبوع يتطلب التركيز ووقت كبير واهتمامات ايضافية.

عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة المتراجع في مواجهة برجك من الجوزاء قد يخيب املك بشأن قضية عاطفية تكثر المشاحنات وتطرأ الخلافات على نحو واضح وملموس بين الطرفين أسبوع غير ملائم إطلاقًا للتطرّق إلى المواضيع الحساسة والشائكة تحاشَ توجيه اللوم والتوبيخ للشريك والاولاد للعازب حاذر من القطيعة فأنتَ لست بحال بل قد تكون أنتَ مصدر التوتر الخلاف والتشنّج.

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