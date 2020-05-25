تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار دفعة قوية

مهنياً: انطلاقة وضؤ اخضر اندفاع قوي ثقة بالنفس حب المبادة نجاح وتصور مختلف كليا في مطلع هذا الاسبوع المهم جدا مع وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد الذي يقدم لك اجمل واروع التاثيرات نقطة او مرحلة زمنية جيدة ونظرة لافتة ساحرة جذابة مبتكرة صداقة جديدة علاقة جديدة المهم انه بانتظارك ايجابيات كثيرة تتابع الانطلاقة الجيدة مع وصول القمر الى الحمل يومي الاثنين والثلاثاء الى بيت المال تدلل نفسك بالمصروف الايضافي تسافر تشتري شيء جديد عقار بيت اجواء مناسبة جدا لكن انتبه نظم حساباتك كذلك سوف تدخل في نوعية وقت مميزة وتلاقي الدعم والتأييد أو المساعدة، تجد العمل الذي تصبو إليه فتصيب هدفاً كبيراً سعيت إليه كذلك قد تعرف فترة مزدهرة على الصعيد الاجتماعي والمهني يومي الاربعاء والخميس مرحلة مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات تحت تاثير القمر الجديد من الثور الذي يفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية مالية ومعنوية تنافس تربح تتفوق نشاط فعالية وحماس تتبدل المواقع الفلكية فتدخل في الفترة الاضعف مع وصول القمر الجديد يوم الجمعة الى برج الجوزاء لينضم الى الشمس عطارد والزهرة من اسوأ ايام الاسبوع يوم مزعج متطلب مهما كان عمرك توتر تعصيب مواجهات خلافات بالاضافة الى تاثيرات المريخ من برجك ايضا خفف من الانفعالات حاول أن تبقى متحفظاً إزاء كل أنواع الاتصالات ولا تعط ثقة متسرعة، أو حاول ألا تقحم نفسك في مجالات دقيقة.

عاطفياً: تعيش اسبوعاً حذراً جداً تحت تاثير كوكب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء المواجه لبرجك الذي يحمل لك الخلافات والمواقف العدائية، والافخاخ للايقاع بك، لذلك يتوجب عليك التخفيف من الجو الضاغط لأنك ستحتاج الى الإستقرار التام، تقع عليك مسؤولية حماية العلاقة من التدهور.للعازب حاذر إثارة الخلافات فقد لا يتفهّمك الحبيب أو قد لا يريد استيعاب مشاعرك المتناقضة.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements