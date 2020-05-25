تنتظر مولود برج "الدلو " من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أمور ممتازة

مهنياً: اسبوع مهم الكواكب مجتمعة في الجوزاء الصديق بداية هوائية ممتازة ونشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من القمر الجديد في برج الجوزاء الصديق يومي السبت والاحد ما يجعل حدسك ممتازا وبالفعل ستظهر استعداداً لاقتحام كل الحواجز وانجاح جميع المحاولات وستكون الحوافز أمامك كثيرة للانطلاق نحو أهدافك كل الظروف تصب في مصلحتك مصالحات وفاق انسجام تتقدم بثقة متخطّيًا العثرات الطارئة لتثبت جدارتك بمركز أفضل فتتوج نجاحاتك بتفوق لكن سوف تتعرقل المساعي والاسفار مع انتقال القمر الى السرطان فتعيش مواجهات يومية مع أحد الزملاء ما يجعل الأجواء متشنجة خفف ملاحظاتك الجارحة وتصرف بموضوعية يتابع الوضع متأزماً يومي الاربعاء والخميس مع وصول القمر المواجه لبرجك من الاسد والذي يشكل علامات استفهام حول نوعية آدائك كما يحمل لك تحديات تعب وضغوط فترة دقيقة ومن اصعب فترات الاسبوع فتشعر ان الامور تراوح مكانها وقد تثار مواضيع طارئة في العمل تسبب لك التوتر كما ستواجه بعض المعترضين او يرتفع صوت مهددا او مطالبا بعمل افضل لكن عليك تقبل الامور السيئة وتحاول ان تعالجها ولا تتخذ قرارا تحت الضغط خاصة ان كوكب زحل لا يزال معاكسا من برجك ويسبب لك الحوادث والمشاكل.تختفي الهموم نسبيا وتتحسن الاوضاع مع انتقال القمر الى العذراء يوم الجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يجعلك تتمتع بطاقات فكرية وجسدية ومعنويات مرتفعة يوم مهم مليئ بالحظوظ.



عاطفياً: اسبوع عاطفي عائلي شخصي مميز بحيث يوجد قواسم مشتركة مع الشريك مما يجعل العلاقة تسير نحو المسار الصحيح فيقف الشريك الى جانبك ويلعب دورا في ازدهار اعمالك او في توسيع علاقاتك كما تبتسم لك التأثيرات الرومانسية من برج الجوزاء وتعيش اسبوعاً حيوياً غنياً بالعواطف الجياشة والعميقة والراقية للعازب ستفرح بتعاطف الحبيب مع افكارك تقوى مشاعرك وتشتد حرارة وحماسة.

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