تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أحداث مميزة

مهنياً: اسبوع مهم والحدث الاهم انتقال الشمس من موقع معاكس الى موقع داعم مئة بالمئة الى برج الجوزاء الهوائي الصديق البداية مع وجود القمر في الحوت يومي السبت والاحد اي في البيت الثاني بيت المال يقدم لك مال صحة شهرة مشاريع ارباح مكاسب مصاريف وفواتير وسوف تحصل على عدة عروض وما عليك سوى الاختيار جيداً ان الجو رائع وهو يسمح لك بالتواصل البنّاء مع مختلف الأطراف. كذلك سوف تعيش فترة غنية وحافلة بالتقدم والنجاح يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من الحمل اي من البيت الثالث فتأخذ دفعة كبيرة من الحظ ارباح مكاسب انجازات ما يجعلك سريع البديهة طاقاتك الفكرية والجسدية ممتازة افكارك نشيطة ديناميكية وفعالة ذكية ومقنعة تستوعب بسرعة انها فترة ممتازة تجعلك تتخلص من الازمات والمشاكل لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الجديد الى مواجهة برجك من الثور يومي الاربعاء والخميس فتتعقد الظروف وتتحول الطاقات الفكرية الى طاقات محرجة ومعقدة مهنيا وشخصيا تشعر بالتعب بالقلق بالهموم ما يجعل الضغوط كثيرة والمسؤوليات كبيرة، اضف الى ذلك شراسة المنافسة والخصم.تتبدل المواقع الفلكية مع انتقال القمر الجديد لينضم الى الشمس وعطارد في الجوزاء موقع ممتاز رائع تدخل في الفترة الاجمل والانجح لكن المشكلة مع وجود زحل في برجك يجب عليك ان تكون حذرا انتبه الى صحتك المعنوية والنفسية والجسدية وعلى ارتباطاتك المهنية.

عاطفياً: يناسبك وجود كوكب الزهرة في برج الجوزاء الهوائي الصديق الذي يسلّط الضؤ على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره سيتجاوب معك مقدماً الدعم والاهتمام والرعاية أسبوع جيّد ويحمل انفراجات عديدة، تكون مرتاحاً ومطمئناً الى سير العلاقة.للعازب, تنعم بوضع فلكي إيجابي ومميّز جميل دافئ ورومانسي فتجد كل الدعم في احضان الحبيب

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