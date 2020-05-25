توقعات الأبراج اليوم 25-5-2020: نصيحة لـ العقرب وفرصة لـ الثور

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop".

برج الحمل

الحظ يلعب دورا جيدا اليوم في علاقتك بشريك حياتك، والفرصة سانحة لعشاء رومانسي أو حفلة تقتصر عليكما

برج الثور

أمام فرصة جيدة لتحسين وضعك المهني. فكّر بعقل خلال الإجازة واترك مساحة لفريق عملك لمشاركتك في الأعمال

برج الجوزاء

روحك مرحة اليوم، تتمتع بنشاط وحيوية تختلف عن الأيام السابقة التي كنت تشعر فيها بالكسل

برج السرطان

تشعر بالقلق والتوتر والخوف على حبيب لك أو أحد المقربين إليك أو ابنك، اتصل به فورا وانهي صراع عقلك

برج الأسد

تتمسك برأيك وتتشدد حول أفكارك التي ربما تحتمل الصواب والخطأ. لا تكن ديكتاتوريا في الرأي واسمع للآخرين

برج العذراء:

أنت بحالة جيدة اليوم. كل ما تحتاجه هو الخروج في الصباح الباكر في الهواء الطلق وممارسة بعض التمارين الرياضية

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برج الميزان:

أنت قلوق زيادة عن اللازم، إذا كنت تشك أنك تعاني من شيء ما بجسدك، فاذهب إلى الطبيب وأرح بالك

برج العقرب

ابتعد عن النميمة التي لا تفيد، ولا تُصدق كل ما يُقال لك، قد يكون بعضه غير حقيقي، والآخر مبالغ فيه

برج القوس

صديق قديم قد يتصل بك بعد فترة انقطاع طويلة، هذه المكالمة قادة على إدخال البهجة على قلبك

برج الجدي

اليوم تبدأ حياتك المهنية في التحسن بعد أن ساءت الأيام الماضية. أحسن إلى زملائك واستمع إلى مقترحاتهم

برج الدلو

قد تجد أن الكلمات ليست أفضل طريقة للتواصل اليوم، إن لغة الجسد والشعور باللمس والذوق أكثر فعالية بكثير

برج الحوت

يبدو أن شخصًا ما يضع حاجزًا في طريقك، مما يجعل من الصعب عليك المرور. لا تدع هذا يوقفك. استخدم قدرتك الإبداعية والطبيعة الحازمة للعثور على طرق حول أي عقبات