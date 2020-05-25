تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أحداث مهمة

مهنياً:اسبوع مهم تحت تاثير الشمس والقمر الجديد من الثور الترابي الصديق البداية مع وجود القمر في الحوت تاثيراته مهمة جدا من البيت الثالث بيت الصحة والهجرة والزواج والارتباط والاحتفالات والتطورات المهمة يومي السبت والاحد يعطيك افكارا ذكية ولا اجمل ولا اقوى افكار مقنعة مهمة ايام جيدة للدفاع عن حقوقك مفاوضاتك ناجحة اذا كنت تاجرا تنجح في البيع والشراء لديك قدرة لاقناع الاخرين وتحقيق ما تريد فتكون مقبل على مرحلة ايجابية معزّزة بالحظوظ والانفراجات.يتبدل المناخ الفلكي مع انتقال القمر الى الحمل يومي الاثنين والثلاثاء تأثيرات صعبة تستوقفك قليلا وتطلب منك ان تتروى وان تنتبه من المزاجية واثارة الخلافات الانزعاجات القلق والحيرة ايام ضعيفة على كافة الاصعدة هموم ثقيلة وتعب نفسي انها فترة تنذر بالمشاكل حاول قدر المستطاع المحافظة على الاستقرار والتوازن تتبدل المعطيات لصالحك يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الجديد الى برج الثور الترابي الصديق ترتاح من العواصف الفلكية وتتقدم نحو الانفراجات والتسويات والمصالحات يتبدل المشهد الفلكي وتخف الحظوظ مع انتقال القمر الجديد لينضم الى الشمس والزهرة وعطارد في الجوزاء في البيت السادس فتدخل في مرحلة الشغل والتعب والامور وتكثر المسؤوليات تراكم الاعمال فانت بحاجة الى اعادة ترتيب الاولويات اسبوع لا بأس به يسمح لك كوكب المشتري المتنقل في برج بالسير قدماً نحو الاهداف فانت تتمتع ببراعة ذهنية تسمح لك بالإعلان عن افكارك الذكية.

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة في برج الجوزاء مناسبا للاوضاع العائلية والشخصية تزدهر وتقوى الروابط بين الاهل والاولاد او يبشر بحمل جديد وانجاب لا رادع لعواطفك فالمعنويات مرتفعة جداً لا بد ان يطمئن قلبك فالجو دافئ يسمح لتبادل المشاعر الصادقة للعازب تمارس سحراً وجاذبية وتعيش شغفا كبيرا وقرار ملفتا بارتباط ربما او باعلان حب جديد.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 نيسان شكوك

تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أحداث مؤثرة