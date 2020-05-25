تنتظر مولود برج "القوس " من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أمور مهمة وجيدة

مهنياً: اسبوع جيد ومهم جدا يصب في مصلحتك اسبوع ناجح يدعمك على كافة المستويات ويقدم لك حظوظ على قدر ما تريد فتتقدم بطريقة ذكية ولبقة لكن مع كل هذه الايجابيات قد تشعر بالارتباك ويعاكسك الحظ يومي السبت والاحد مع وجود القمر الجديد في الجوزاء المعاكس لبرجك فتدخل في فترة باهتة متطلبة تجعلك تصطدم بظروف معينة وتجعلك ممزقا بين اتجاهين او خيارين فتواجه بعض الاحتجاج والتشكيك في قدراتك لا تجازف بمصالحك فالوقت غير مناسب يتبدل المشهد الفلكي يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى السرطان الى البيت الثامن بيت الديون والاستحقاقات القانونية والقروض والمساعدات فترة غير سلبية لكنها فترة تطلب منك ان تكون دقيقا في عملك انتبه قبل ان توقع على اي مستند او ورقة مصرفية تنقلب الاوضاع لصالحك مئة بالمئة وترتاح الامور وتتقدم مع وصول القمر الى الاسد في الاسد ما يجعل الحظوظ داعمة لك فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات قد تنقذ عملية مالية وتفاوض من اجل تعزيز المشاريع وتوقع على عقد طالما سعيت اليه وتحسّن مركزك الحالي.تتعرقل الامور من جديد مع انتقال القمر الى برج العذراء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج خصمك الجوزاء فتكون تحت الاضواء والمسؤوليات حدث طارئ امتحان لقاء مقابلة حاول ان تنهي الامور الصعبة في الايام الايجابية وانتبه من تاثيرات المريخ من الحوت التي تسبب لك الحوادث.

عاطفياً: وجود كوكب الحب الزهرة في الجوزاء الى جانب الكواكب مجتمعة يحمل اليك القلق والتوتر فتغمر حياتك الشخصية شكوك وانفعالات كثيرة فيبدو الطقس العاطفي غائماً قد تعيش التباساً وغموضاً وبعض البلبلة، كما الارتباك وعدم الوضوح. للعازب, خفف من التسرع والمزاجية وتعامل بموضوعية مع الاحداث وبادر المصالحة والتسامح لاستعادة موقعك في قلب الحبيب.

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