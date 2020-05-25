تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أحداث إيجابية

مهنياً: الجو العام مشمس بحيث لا تزال الشمس تتنقل في برج الثور الصديق ما يعني اسبوع ايجابي ومهم لكن البداية مع وجود القمر في الحوت يومي السبت والاحد ما يعني اوضاعا صعبة وشائكة لذلك حاول ان تبتعد عن الاجواء الصاخبة وتجنّب الافكار السوداء والتدخلات الخارجية. لكن بالرغم من العواصف الفلكية سيكون بانتظارك تفوق مكاسب وارباح يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الحمل الصديق اي الى البيت الخامس بيت الخلق والابداع والفرص الثمينة الذي يخدم مصالحك فتنتهي المشاكل والمعاملات الصعبة لتنطلق في رحلة او مغامرة فتدخل فترة مثمرة ممتازة رائعة جدا جدا على مختلف الاصعدة لكن بالرغم من الايجابيات سوف تعيش يومي الاربعاء والخميس اجواء متطلبة ومزعجة تحت تاثير القمر الجديد من برج الثور لذلك حاول ان تبتعد عن الجدال حول مسائل مهنية او مالية لا ترفع صوتك ولا تتذمر حاذر التقصير والاهمال نصل الى المرحلة الادق والاصعب مع انتقال القمر الجديد الى الجوزاء لينضم الى الشمس عطارد والزهرة المتراجع ما يعني فترة مليئة بالمسؤوليات والتناقضات والتعب الصحي والمعنوي فترة تشكل علامات استفهام كبيرة تجنب المشاكل ولا تقع ضحية الاستفزازات.وخفف طاقاتك الجارفة وانتبه من تاثيرات المريخ التي تسبب لك الحوادث والمشاكل.

عاطفياً: وجود الزهرة المتراجع في مواجهة برجك من الجوزاء يولد لك بعض الشكوك والشعور بالقلق وبلبلة على صعيد العواطف والعلاقات الشخصية، وقد تطرأ أحداث وتغييرات تربكك وتفاجئك فتشعر بصعوبة التواصل. تتشاءم وترى الأمور من زاوية سوداء.للعازب قد تحتاج إلى أصدقاء فلا تجدهم إلى جانبك، أو تعيش عاصفة في حياتك الشخصية.

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