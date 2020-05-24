الامارات | السعودية تنفي استئناف صلاة الجماعة في المساجد

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنفي استئناف صلاة الجماعة في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت مصادر سعودية اليوم، ما تداولته حسابات في منصات التواصل الاجتماعي، عن صدور أمر بالسماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من الخميس القادم

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية، إلى "عدم صدور أي أوامر أو قرارات بهذا الشأن، واستمرار تعليق الصلاة في المساجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "أي مستجدات بهذا الشأن سيتم إعلانها رسميا من قبل جهات الاختصاص".

وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق، على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الخاصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات التي تطلق في وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت المواطنين إلى "اعتماد المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية".

وأعلنت الجهات الأمنية في السعودية الجمعة الماضي، تطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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