تنتظر مولود برج "العقرب " من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أمور ممتازة

مهنياً: اسبوع جيد عمل روتيني يومي تحت تاثير الكواكب مجتمعة في برج الجوزاء يومي السبت والاحد اي في البيت الثامن تعطيك الانفتاح تجاه جهات جديدة فتصل الى تسويات والى تصحيح بعض الامور فتكون قادرا على الابتسامة وتترك انطباعا جيدا عند المسؤولين ويحالفك الحظ في اتخاذ القرارات كما يزودك بقدرة كبيرة على شرح افكارك وتقديم حججك. يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى برج السرطان المائي الصديق يومي الاثنين والثلاثاء اي الى البيت التاسع بيت السفر الهجرة بيت التقدم وطرح المشاريع والمراهنة على الربح يعطيك القدرة كي تتقدم خطوات كبيرة انها مرحلة مهمة تجعلك تعكس صورة واضحة عن كفاءاتك ومهاراتك كما تحمل لك اجواء رائعة فتنعم بمشهد فلكي مائي مميز فتعرف حياتك المهنية تطورا كبيرا وظروفا جيدة تعمل لصالحك فانت الاقوى والانجح فتعيش اجمل ايام الاسبوع لكن بالرغم من الاجواء الايجابية عليك ان تنتبه جدا جدا لخطورة يومي الاربعاء والخميس مع وصول القمر الى الاسد في مواجهة برجك ما يعني انها مرحلة متطالبة تدخل في دوامة فلكية تتعقد فيها الظروف والاجواء الصعبة فلا تسبح في بحر من الاوهام ولا تجازف ولا تستسلم للغضب حاول ان تمشي امورك بالتي هي افضل. ترتاح تختفي الغيوم والازمات وتتحسن الاحوال يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج العذراء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يوم مناسب لعقد الصفقات ولتسهيل الامور يوم يساهم بتلبية امورك المهنية والاجتماعية.

عاطفياً: تنتعش حياتك العاطفية مع وجود كوكب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء كوكب الحب والشهرة والمال ما يجعلك تعيش أسبوعاً جيدًا يميل الى الرومانسية والعذوبة والدفء. تطرح أفكارًا وحلولاً منطقية، ولا تتردّد في تبديد هواجس الشريك او طمأنته للعازب يسيطر مناخ لطيف وعذب يبشّر بعودة المياه الى مجاريها الطبيعية او بمصالحة وعناق.

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