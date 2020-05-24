تنتظر مولود برج "الميزان " من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أمور جيدة

مهنياً: تعيش تحولات مهمة في مساراتك المهنية والاجتماعية في هذا الاسبوع المهم جدا بحيث تكون محميا من الفلك القمر الجديد يوم السبت والاحد الى جانب الكواكب مجتمعة في الجوزاء في بيت العمل الشهرة والحظ ابالاضافة الى وجود زحل في برج الدلو مسألة تساعدك تماما وتساهم في تذليل العقبات فتكون انطلاقة ممتازة حلوة تجعلك تتقدم بكل نجاح كل الامور مسهلة لتدخل أسبوعاً جميلاً ومثمراً على مختلف المستويات تكون متصالح وسعيد مع نفسك يطمئن لها بالك، وتختفي هواجسك سواءً أكانت مالية او مهنية سوف تشعر بثقة كبيرة بنفسك، وهذا الأمر سيدفعك إلى مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة نادرتين.لكن بالرغم من هذه الحظوظ تعيش يومي الاثنين والثلثاء ظروف ضاغطة التباسات اصطدامات واختلاف بالاراء وتوتر مع انتقال القمر الى السرطان ما يسبب لك التعب والقلق والمهمات الصعبة والواجبات والاوقات الحرجة فلا تعرض نفسك للمجازفات مطلوب منك الارادة القوية والمثابرة مرحلة عابرة خصص هذه الايام للاستراحة ولشحن نفسيتك بالايجابيات تعود وترفع المعنويات من جديد يومي الاربعاء والخميس ويمنحك القمر من برج الاسد حيوية استثنائية تستعيد حماستك وترمم ما تهدم تكون الظروف سهلة وإيجابية جداً وقد تختفي الهواجس والهموم بصورة فجائية لتجد نفسك مرشّحاً لمنصب او توقع على عقد عمل جديد. تختفي الحظوظ وتنتقل الى المرحلة الاصعب يوم الجمعة مع انتقال القمر الى العذراء ممنوع المجازفة يوم غير مناسب لا يوجد حظوظ الجو ضعيف والمشاكل تتأزم.

عاطفياً: تغمرك السعادة ويطمئن قلبك مع وجود الزهرة في برج الجوزاء الهوائي الصديق حاملا معه الوعود الرومنسية والافراح والانسجام العائلي والعاطفي فتتحسّن اللقاءات والأحاديث، مع الشريك الاولاد والاهل ويسود الانسجام والروح المرحة. المناخ مناسب لتقارب القلوب ولطرد الهواجس والشكوك. للعازب لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك.

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