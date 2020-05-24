تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أحداث مفاجئة

مهنياً: اسبوع مهم يحمل الكثير من الاحداث الفلكية مع تنقلات القمر من مرحلة الى مرحلة ومع تواجد الكواكب مجتمعة في الجوزاء الشمس عطارد والزهرة المتراجع في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية ما يعني انطلاقة اسبوع صعب جداً،تتأخر الامور وتتقلص صلاحياتك خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر الجديد المكتمل في الجوزاء الذي يحمل نزاعاً قوياً وأوضاعاً مرتبكة ومعقدة وفضائح واتهامات ومواجهات بين السبت والاثنين لانها ايام تشكل الحلقة الاضعف حاول ان تستريح وابتعد عن المشاكل لا تجازف انتبه الى صحتك واعمالك . تنقلب الظروف مئة بالمئة لصالحك مع انتقال القمر الى برجك يومي الاثنين الثلاثاء يعطيك مجال كي تكون انسان مستقل تنتقل من مرحلة الى مرحلة مهمة وجديدة مرحلة تخطط لها مسائل عالقة تسويات نجاحات صفحة جديدة توقيع على عقد او استثمار من اجمل ايام الاسبوع حب نجاح انجازات تفوق تفتح امامك الابواب للترفيه عن النفس والانطلاق في آفاق جديدة. يستمر الفلك في دعمك يومي الاربعاء والخميس مع وصول القمر الى الاسد اي الى البيت الثاني لينضم الى مجموعة الكواكب ليقدم لك نوع من معنويات مرتفعة تجعلك تحقق المزيد من التقدم.تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الجوزاء فتتحسن الاوضاع وتكثر الطاقة الفكرية والجسدية ولا تنقصك الحجة على الاقناع فلا تخاف انت قوي فقط نظم وقتك واعمالك ودوزن ردات فعلك.

عاطفيا: تهدأ وتيرة الحياة نسبياً وتبتعد لا شعورياً عن الاضواء والأجواء الصاخبة، ويتحدث كوكب الزهرة المتراجع من برج الجوزاء المواجه لبرجك عن بعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة خلالها ولا تسمح لنفسك بالجري وراءها للعازب حاول ان تستفسر استفسر عما يثير مخاوفك، استوضح الامور ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون اثبات او سبب منطقي.

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