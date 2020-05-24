تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أحداث جيدة

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا رائع من افضل الاسابيع انطلاقة جيدة اشارة او ضؤ اخضر كي تتقدم بثقة ومعنويات كبيرة اسبوع ايجابي ناجح داعم سوف ترافقك احداث مهمة يومي السبت والاحد مع الحدث الابرز وجود القمر الجديد والكواكب مجتمعة في برجك فيقرع الحظ بابك ويجعلك تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كافة المستويات قد يكون التوقيع على العقود هو العنوان الأبرز، فكل ما تتفق عليه الآن يبدو ناجحاً ومثمر يتغير موقع القمر فيدخل الى برج السرطان الى بيت المال بيت الثروة والنجاحات يومي الاثنين والثلاثاء ويسلط الضؤ على راتبك مصاريفك من الضروري ان تنتبه الى توظيفاتك المالية التي قد تغير اتجاهاتك وتضعك أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة.كذلك سوف تكون ايام الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى برج الاسد الذي يعطيك نوع من انشراح لحظات حلوة ويجعلك تتحكم بالظروف وتنجح في المفاوضات والمشاريع وتنجح في كل الاستثمارات وقد تطرق أبواب الحكومات أو المؤسسات الكبيرة وتجري اتصالات وتقيم علاقات مهنية مهمة وتوسع دائرة تحالفاتك تساعدك براعتك في الكلام وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية.تتعرقل الاوضاع قليلا يوم الجمعة مع انتقال القمر الى العذراء ليشكل مربعا فلكيا مع برجك انتبه حان الوقت للعودة الى الذات للقيام بجردة حسابات ممنوع التقصير او الاهمال اسبوع مميز حظوظك ممتازة.

عاطفياً: بالرغم من تراجع الزهرة في برجك الا انك لا تزال تشعر بالسعادة والارتياح فتعيش اوقاتا حلوة برفقة الاصدقاء وافراد العائلة وتعرف لحظات من التناغم فريدة وتبدو اكثر التصاقا بالاجواء العائلية وتجد الامان بالقرب الاهل والمقربين للعازب تشعر بالثقة المتبادلة ويؤدي الحبيب دوراً إيجابياً في إيجاد المخارج والحلول للتوصل الى الاستقرار والارتباط.

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