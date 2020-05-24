تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أحداث مؤثرة

مهنياً: اسبوع مهم جدا يساعدك يرفع معنوياتك تمشي بطريقة اسرع وفعالة اكثر مع وجود القمر الجديد المكتمل في الجوزاء في البيت الثاني بيت المال ما يجعلك تتمتع بتاثيرات جيدة وفعالة يومي السبت والاحد فتكون الانطلاقة جيدة تعطيك نوع من تحضير ملف مصرفي مسائل مالية بحيث يكون الصعيد الماديّ حافلاً ومنتجًا، ولهذا من الضروري الاهتمام بوضعك كي يكون رصيدك اكبر وارباحك ومكاسبك اكثر التي ستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة لذلك سيتوجّب عليك متابعة عملك يوميًا وعن كثب وبنشاط اكبر.كذلك سوف وتدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية حيث يحمل لك القمر من السرطان من البيت الثالث بيت العائلة والمشاورات والمفاوضات والدراسات والمقابلات العملية المهمة جدا انت قوي لديك القدرة على تفصيل وتوضيح الامور وعلى مواجهة كل انواع المنافسات تحركات نشيطة ومثمرة حيوية زائدة تحقق اهدفا كثيرة لكن كن حذرا جدا يومي الاربعاء والخميس من القمر المواجه لبرجك من الاسد فتثقل المسؤوليات وتعتقد ان الجميع يتآمر عليك، ويجعلك تعيد حساباتك في المسائل العالقة من تسويات لها علاقة بإرث او قرض الاجواء متطلبة حاذر من اثارة المواضيع والملفات الحساسة ولا تضخم الامور.تختفي العواصف مع انتقال القمر الى العذراء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يوم الجمعة ما يعني اجواء ممتازة واهتمامات جيدة تكافأك واخبار ممتازة ولهذا من الضروري الاهتمام بوضعك كي يكون رصيدك اكبر وارباحك ومكاسبك اكثر التي ستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة لذلك سيتوجّب عليك متابعة عملك يوميًا وعن كثب وبنشاط اكبر.

عاطفياً: بالرغم من تراجع كوكب الزهرة في برج الجوزاء الا ان القلب لا يزال مرتاحا فتحقق رغباتك العاطفية فتجتاز دورة فلكية هامة لعواطفك وعلاقاتك مع الشريك مع الاولاد والاهل والاصدقاء ما يجعل حياتك العاطفية اكثر شفافية قد تتخذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل احد الاولاد للعازب أنت شخص حنون ومحبّ حساس وصاحب مشاعر نبيلة، فحاول التقرّب اكثر من الحبيب وشاركه أفكاره ومشاكله.

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