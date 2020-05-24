الامارات | وسط معاناة كورونا.. فيروس يقتل الخيول في تايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن وسط معاناة كورونا.. فيروس يقتل الخيول في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مصادر محلية في تايلاند، ظهور فيروس جديد يستهدف الخيول عقب نفوق عدد منها فجأة، في وقت تكافح فيه البلاد وباء كورونا المستجد. وقال صاحب مزرعة خيول تبعد 100 ميل عن العاصمة نوبادول ساروبالا: "فقدت 18 حصانا خلال الأيام التسعة الماضية، ولم تكن لدينا فكرة عن سبب ذلك".

وأضاف: "اكتشفنا في وقت لاحق أنها جاءت من الحمير الوحشية التي وعلى ما يبدو عبرت من الصين". بحسب" روسيا اليوم".

وأشارت مصادر محلية، إلى نفوق أكثر من 500 حصان منذ ظهور الفيروس في أواخر فبراير الماضي، فيما أكدت عينات الدم التي تم تحليلها في بريطانيا في مارس الماضي، أن الإصابات ناجمة عن مرض "الخيل الإفريقي"، هو مرض فيروسي يأتي على الخيول.

قال كبير الأطباء البيطريين في أستراليا ورئيس المنظمة العالمية لصحة الحيوان مارك شيب: "الأمن الحيوي العالمي أمر محوري". وأضاف: "بمجرد أن يظهر، يمكن أن تكون النتائج مكلفة للغاية، ويصعب استئصالها ويمكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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