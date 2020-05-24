ألوان صبغات شعر 2020 من وحي الفنانات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 07:44 مساءً - إذا كنت من محبات موضة ألوان الشعر وترغبين في اعتماد إحدى ألوان الشعر الرائجة، نرصد لك في هذا المقال مجموعة من أبرز صبغات شعر 2020 من وحي الفنانات العربيات والعالميات، لتختاري من بينها ما يناسبك.



البني بتدرجاته المختلفة

البني بتدرجاته المختلفة



يبدو أن الشعر البني بتدرجاته المختلفة، هو من أبرز ألوان شعر 2020، بدليل اعتماده من كثيرات من النجمات العربيات، وهو لون أنيق وهادئ ويتناغم مع مختلف ألوان البشرة. فمثلاً، تعتمد النجمة نجوى كرم حالياً صبغة الشعر البني الكستنائي الموحد الذي يليق جداً بلون بشرتها. أما النجمة نانسي عجرم فتعتمد الشعر البني الكستنائي الدافئ، علماً أنها غالباً ما تعتمد صبغات الشعر البني بتدرجاته المختلفة، بعيداً عن الألوان القوية. كذلك، تعتمد ستيفاني صليبا، إحدى أبرز نجمات رمضان 2020، الشعر البني الكراميل، فيما تعتمد النجمة سيرين عبد النور صبغة الشعر البني الكستنائي الى جانب خصلات الشعر الأومبري الفاتحة.

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الأشقر الذهبي

الأشقر الذهبي



كما البني، تعد صبغة البني الأشقر بتدرجاته المختلفة، أحد أبرز ألوان شعر 2020، وهو لون حيوي جداً ويلائم البشرة البرونزية والفاتحة على حد سواء، كما أنه رائج جداً بين النجمات. فالنجمة مايا دياب تعتمد حالياً، صبغة الشعر الأشقر الذهبي الى جانب الظلال البنية العسلية والفاتحة. فيما تطل النجمة نوال الزغبي عبر موقع إنستقرام بصبغة الشعر الأشقر الأومبري الذي بدا متناغماً جداً مع لون بشرتها الفاتح.

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الأحمر النحاسي

الأحمر النحاسي



تعد صبغة الشعر الأحمر من أكثر صبغات الشعر رواجاً وانتشاراً في 2020، وتحديداً الشعر الأحمر النحاسي الذي تعتمده كثيرات من النجمات العربيات والعالميات، من بينهن النجمة هبة نور، إحدى نجمات رمضان 2020، التي تعتمد الشعر الأحمر النحاسي، علماً أنه يليق بجميع ألوان البشرة الفاتحة والداكنة. الأمر نفسه بالنسبة الى النجمة العالمية آن هاثاواي Anne Hathaway، التي تعتمد الشعر الأحمر النحاسي الزاهي الذي يتناغم كثيراً مع ألوان البشرة المحايدة.



الأشقر الفراولة

الأشقر الفراولة



الأشقر الفراولة هو أيضاً من الألوان الرائجة جداً في 2020، حيث تعتمده كثيرات من النجمات العالميات أمثال النجمة راشيل مكادامس rachel mcadams، والنجمة بليك ليفلي Blake Lively. وهو لون دافئ ومثالي لصاحبات البشرة الفاتحة، كما يمنح المرأة إطلالة شبابية وعصرية.

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