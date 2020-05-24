مستحضرات تجعل روتين العناية بالبشرة فائق الفعالية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 07:44 مساءً - مهما كان روتين العناية بالبشرة الخاص بك، بإمكانك تعزيز فعاليته ببعض مستحضرات العناية بالبشرة التي تمتلك قدرة كبيرة على تنظيف البشرة ومدها بما تحتاجه من مرطبات ومغذيات.



وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أفضل منتجات العناية بالبشرة، التي تعد علاجات مبتكرة تزيد روتين العناية بالبشرة قوة وفعالية، وذلك بفضل المكونات التي تشتمل عليها، والتي تعد علاجاً فعالاً لجميع مشاكل البشرة.



Rapid Response Detox Cleanser

Rapid Response Detox Cleanser



إنه أحد أفضل منظفات الوجه من علامة رينيه رولو Renee Rouleau، فهو يشتمل في تركيبته على الجليسرين وحمض اللاكتيك وزيت المانوكا، إضافة الى مكونات أخرى تخترق البشرة فتنظّفها في الأعماق من كافة السموم وآثار الغبار والمكياج وغيرها...

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Biologique Recherche Masque Vivant

Biologique Recherche Masque Vivant



إنه ماسك للوجه فعال جداً، حيث يشتمل على مكونات طبيعية تمد البشرة بالتغذية والمرطبات اللازمة التي تجعلها أكثر إشراقاً ونعومة وتوهجاً، في مقدمها: الخميرة الحية المليئة بالأحماض الأمينية، والفيتامين B، والخيار... وهي مواد تنقي وتضيء البشرة وتنعشها. يتم استخدامه مرتين في الأسبوع، وهو كفيل بمنحك بشرة مثالية، علماً أنه خيار رائع لصاحبات البشرة الدهنية والمختلطة.

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Dramatically Different Moisturizing Lotion

Dramatically Different Moisturizing Lotion



إنه مرطب للوجه من علامة كلينيك Clinique ، يعمل على ترطيب البشرة في الأعماق فيجعلها متوهجة وندية وذات ملمس حريري. وهو يشتمل على حمض الهيالورونيك بذور دوار الشمس ومستخلص الشعير والخيار، التي تدعم حاجز البشرة وتحسن من مرونتها وتوازن مستويات الرطوبة فيها، كما أنه ملائم لجميع أنواع البشرة.

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Hydra Beauty Serum Hydration Protection Radiance

Hydra Beauty Serum Hydration Protection Radiance



يعمل هذا السيروم الرائع من علامة شانيل Chanel، على تنعيم وترطيب البشرة وحمايتها من العوامل الضارة وتعزيز تألقها ومنحها مظهراً منتعشاً، وذلك بفضل احتوائه على حمض الهيالورونيك. طبقيه مرة في الصباح والمساء، وستلمسين النتائج بسرعة.



Bioderma Sensibio H2O

Bioderma Sensibio H2O



يعد هذا المستحضر متعدد الاستخدامات، حيث بإمكانك استخدامه في الصباح كمنظف للوجه لطيف للغاية، يعمل على إزالة الزيوت الزائدة عن البشرة. وفي الليل، بإمكانك اعتماده كمزيل للمكياج، حيث يعمل على إزالة كافة آثار المكياج من دون استثناء، من ضمنها مكياج العين، إضافة الى أنه يساعد في إعادة بناء طبقة الجلد. علماً أنه مثالي للبشرة الحساسة.

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