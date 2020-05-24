كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 07:44 مساءً - تتعرّض الشفاه، تماماً كالبشرة، للعديد من المشكلات التي تسبّبها بعض العوامل الصحية والطبيعية. ومن أبرز هذه المشكلات، جفاف الشفاه وتشقّقها، الأمر الذي قد يتفاقم ويسبّب حالات مرضية كالنزف والآلام والحكاك والتهاب الشفة.. وغيرها.



ما هي أسباب جفاف الشفاه؟



هناك العديد من العوامل التي تقف وراء مشكلات الشفاه وتحديداً جفافها. منها ما له علاقة بالنظام الغذائي المتّبع، ذلك أن النقص في الفيتامينات وخاصة الفيتامين B2 يؤدي إلى جفافها. ومنها ما له علاقة ببعض الأدوية التي نتناولها والتي تتسبّب بجفاف البشرة بشكل عام. ومنها ما يتعلّق بعادات يومية سيئة، مثل استخدام أحمر الشفاه الغنيّ بالمواد الكيميائية. بالإضافة إلى التغيّرات البيئية، ذلك أن الهواء البارد في الشتاء وأشعة الشمس الحارقة في الصيف لهما دور مباشر في مرونة الشفاه.



وصفات طبيعية لترطيب الشفاه



السكر لتقشير الشفاه

وصفات طبيعية للعناية بالشفاه الجافة



في وعاء نظيف تماماً ضعي نصف ملعقة من السكر الأسمر مع نصف ملعقة من العسل الطبيعي. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة. ضعي العجينة على شفتيك واتركيها مدة 5 دقائق قبل أن تبدئي بفركهما جيداً للتخلّص من الجلود الميتة. يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

زيت الزيتون لترطيب الشفاه.

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يحتوي زيت الزيتون على الفيتامينات A,D,E الضرورية لتجديد خلايا الجلد، لذا يعتبر مكوّناً هاماً في علاجات الشفاه الجافة. كل ما عليك القيام به هو مسح شفتيك بالقليل من زيت الزيتون الفاتر يومياً قبل الخلود إلى النوم من دون أن تغسليهما. في الصباح، اغسلي شفاهك بالماء الفاتر ثم ضعي كريم مرطب للشفاه يحتوي على عامل وقاية من أشعة الشمس.

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الليمون لتغذية الشفاه

وصفات طبيعية للعناية بالشفاه الجافة



بفضل غناه بالفيتامين C يساعد الليمون في تعزيز صحة الشفاه وتغذيتها. في وعاء نظيف تماماً ضعي مزيج ملعقتين من العسل الطبيعي وأضيفي إليهما نصف كوب من الليمون وبعض قطرات من زيت اللوز. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تصبح مزيجاً واحداً متجانساً. ضعي المزيج على شفاهك كقناع لمدة 10 دقائق قبل غسلها بالماء الفاتر.



بإمكانك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.