كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 07:44 مساءً - عندما يتعلق الأمر بالأظافر، دائماً ما تطرح النساء السؤال التالي: كيف يتم تنسيق ألوان المناكير مع الملابس؟ حيث تخفق كثيرات من النساء أحياناً في اختيار ألوان طلاء الأظافر التي تتناغم مع فساتينها وملابسها، خصوصاً في الأعياد والمناسبات. لذلك، ومع اقتراب عيد الفطر 2020، نقدم لك في هذا المقال الإجابة عن السؤال الأبرز في مجال تزيين الأظافر: كيف تنسقين ألوان المناكير لملابس العيد؟



ألوان المناكير الأساسية

ألوان المناكير الأساسية



في الحالات التي تكونين فيها غير متأكدة من كيفية مطابقة لون المناكير مع ألوان ملابسك، التزمي دائماً بألوان طلاء الأظافر الأساسية والهادئة، مثل النيود والوردي الفاتح، إضافة الى المناكير الفرنسي التقليدي، فألوان المناكير هذه تتطابق مع ألوان ملابسك مهما كانت. لذلك تعد من الخيارات المثالية للعيد، كونها ناعمة وأنيقة وهادئة.

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المناكير الملون

المناكير الملون



تختلف ألوان المناكير باختلاف ألوان الملابس، فطلاء الأظافر يعتمد بشكل أساسي على لون ما ترتدينه من ملابس. لذلك، إذا كانت ملابسك مطبوعة أو متعددة الألوان خلال العيد، ابتعدي عن موديلات المناكير الملونة، التي تعتمد على ألوان مناكير متعددة في الوقت نفسه، مثل الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو الزهري الفاقع، تجنباً للمبالغة والإخفاق، واختاري لوناً واحداً يتناغم ويتطابق مع ملابسك ولا يتعارض معها. أما إذا كنت ترغبين في اعتماد ألوان ملابس سادة في العيد، بإمكانك اعتماد لون محدد يتناغم مع ألوان ملابسك وتزيينه برسمات ناعمة تضفي الحيوية والجمال على إطلالتك عموماً وأظافرك خصوصاً.



المناكير والأكسسوار

المناكير والأكسسوار



للتأكد من تناغم لون المناكير الذي تعتمدينه مع ملابسك، فإن الطريقة الأفضل لذلك هي التأكد من تطابقها مع ألوان الأكسسوارات التي ترتدينها، فمثلاً إذا كنت سترتدين قلادة ذهبية، فلا تترددي في اعتماد مناكير باللون الذهبي. وإذا كنت ترتدين فستاناً أسود مع أكسسوار باللون الأحمر مثلاً، فإن طلاء الأظافر الأحمر سيكون خياراً رائعاً، وهكذا... كذلك، تؤدي حقيبة اليد دوراً مهماً في اختيار لون المناكير المناسب، حيث يمكنك اختيار لون مناكير مطابق لحقيبتك، وذلك لخلق التوازن في إطلالتك عموماً والحصول على مظهر عصري لا تشوبه شائبة.

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