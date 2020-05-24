كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 07:44 مساءً - تُعتبر صاحبات الشعر الطويل رمزاً للأنوثة والصبا والشباب ومعياراً للجمال، ذلك أن الشعر الطويل من علامات جمال المرأة فهو من أحد العوامل الجمالية التي تزيد من جاذبية المرأة بشكل كبير.

فالجمال هو إرضاء العين، لذا حاولي أن تخرجي عن المألوف واستغلي فرحة عيد الفطر المبارك واجعلي إطلالتك مختلفة، وتألقي من خلال إختيارك العديد من أفكار تسريحات الشعر التي اخترناها لك، بغض النّظر عن طبيعة شعرك إن كان مفرودًا أم مجعدًا، فهناك العديد من الخيارات السهلة والبسيطة والتي تزيد من أنوثتك وتجعلك مميزة. تسريحات العيد للشعر الطويل بالخطوات



تسريحة الوردة تعدّ تسريحة الوردة من تسريحات الشعر اللافتة تسريحة الوردة للحصول على إطلالة مشرقة ومواكبة لأجدد صيحات تسريحات الشعر. مشطي الشعر جيدًا وقومي بنفخه حتى يبدو أكثر كثافة.

اربطي شعرك على شكل ذيل الحصان من خلال ايلاستيك للشعر.

ضعي شعرك من اسفل الايلاستيك. ثم لفّي الشعر على نفسه للحصول على أجمل شكل للتسريحة.

ضعي الدبابيس المثبتة للشعر وتستطيعين وضع مقبض للشعر على شكل وردة ملونة.

تسريحة الشنيون تسريحة الشينيون لإطلالة أنيقة في العيد اذا كنت تفضّلين الإطلالة الكلاسيكية الهادئة ننصحك بتسريحة الشنيون لإطلالة ملفتة وجذابة. قسّمي شعرك الى ثلاثة أجزاء متساوية.

لفّي آخر الخصلة إما من خلال لفّافات الشعر أو عن طريق جهاز الكيرلي.

اربطي الجزء الأوسط من الشعر الى الاعلى، على شكل ذيل الحصان وثبتيه جيدًا.

خذي الاجزاء من عن الجانبين، كل مرة خصلة متوسطة الحجم وبشكل متعاكس وثبتيها جانب الجزء المرفوع.

تسريحة الكعكة العشوائية تسريحة الكعكة العشوائية لإطلالة مفعمة بالحيوية في العيد

إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة مفعمة بالحيوية ومنعشة، ننصحك بإعتماد تسريحة الكعكة العشوائية. إجمعي شعرك على شكل ذيل حصان في أعلى أو في منتصف الرأس.

إربطيه بأستيك صغير.

إبدئي بعمل الكعكة، ولكن ليس بلف ذيل الحصان كله، بل بلّف خصلة صغيرة منه وتثبيتها بشكل فوضوي، ثم لفّ خصلة أخرى وتثبيتها، ثم أخرى، إلى أن تنتهي من جميع خصلات الشعر.

تسريحة البالرينا تسريحة شعر شبابية لإطلالة لافتة في العيد تتميّز تسريحة البالرينا بأسلوبها الطبيعي الذي يزيد إطلالتك جمالاً وجاذبية. Advertisements سرّحي شعرك من جميع الاتجاهات.

إرفعي شعرك من الأمام فقط واربطيه بالأستيك المطاطي.

خذي جزء صغير من الشعر، ولفّيه حول الأستيك حتى لا يشوه مظهر التسريحة النهائي.

ثبّتي تسريحتك بدبابيس مع رشّ الإسبراي المثبّت للشعر.

اتركي شعرك منسدلًا على الجوانب للمزيد من التألق. تابعي المزيد: تسريحات عيد الفطر 2020

كعكة الشعر المعكوسة تسريحة الكعكة المعكوسة لإطلالة ناعمة ومميزة في العيد

تسريحة كعكة الشعر المعكوسة لإطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية. سرّحي شعرك جيدًا بالفرشاة لتفكّي أي تشابك.

قسّمي شعرك بالطول من المنتصف لجزئين متساويين.

إربطي جزئي شعرك على شكل عقدة عند منتصف الرأس.

خذي الجزء الأيمن من الخلف من شعرك، وأكملي الدائرة للآخر وثبّتيه في شعرك بدبابيس الشعر.

كرّري نفس الأمر مع الجزء الآخر من شعرك وثبّتيه بدبابيس الشعر.

الضفيرة الجانبية تسريحة الضفيرة الجانبية لإطلالة أنيقة في العيد

تسريحة الضفيرة الجانبية لإطلالة ناعمة وأنيقة. سرّحي شعرك كله للخلف وفكّي أي تشابك به.

خذي جزء من شعرك من أعلى الأذن من أي جهة تُفضليها.

قسّمي هذا الجزء لثلاثة أجزاء صغيرة.

ضفّري هذا الجزء للخلف وثبّتيه بإستيك الشعر الصغير.

اجمعي الضفيرة ببقية شعرك ويُمكنكِ تثبيتها من الأعلى بأستيك شعر صغير، ولفّه حول ذيل الحصان من الأعلى وتثبيته ببنسة الشعر.

الضفائر الرفيعة من الأعلى تسريحة الضفائر الرفيعة لإطلالة جذّابة في العيد

عزّزي مظهر شعرك واعتمدي تسريحة الضفائر الرفيعة من الأعلى لإطلالة رائعة وعصرية. سرّحي شعرك كله للخلف وحاولي رفعه لأعلى بحركة يديكِ.

خذي جزء رفيع جدًا فقط بضع شعيرات من خلف أذنك اليمنى واليسرى أيضًا من الأسفل.

سرّحي الجزئين على شكل ضفائر رفيعة وثبتيهم بأستيك الشعر الصغيرة.

خذي الضفيرة اليمنى، ولفّيها على شعرك من الأعلى جهة اليسار.

قومي بنفس الأمر مع الضفيرة اليسرى جهة اليمين.

ضفيرة التاج المبعثرة تسريحة ضفيرة التاج المبعثرة لإطلالة لافتة في العيد

استوحي إطلالتك من تسريحة ضفيرة التاج المبعثرة لتتألقي بخصلات ناعمة، ومميزة. إصنعي أولاً ضفيرتين على كلّ جانب من جانبي الفرق الوسطي.

قومي بوصلهما ببعضهما البعض من خلف الرأس حيث تلتقيان في الأسفل.

ثبّتي تسريحتك بدبابيس مع رش الإسبراي المثبّت للشعر. تابعي المزيد: تسريحات شعر مرحة

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