الأبراج تخبرك عن وضعك المالي والمهني والعاطفي خلال أسبوع العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم توقعات الأبراج خلال أسبوع العيد، مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):
عاطفياً: عليك استغلال طاقتك العالية في التفكير بشأن علاقتك مع شريك حياتك.
مهنياً: مناسب لإجراء المناقشات مع زملائك في العمل، احذر الانفعال.
ماديًا: كن حذرا في تعاملاتك المادية مع الآخرين، حتى لا تخسر أموالك.
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: عليك الاهتمام بشريك حياتك وعدم الانشغال عنه، حتى لا تفقده.
مهنياً: تفكر في الحصول على دورة تدريبية أو ورشة عمل لزيارة مهاراتك في العمل.
ماديًا: الحظ ليس حليفك هذا الأسبوع، تمر بأزمة مالية شديدة ولا تستطيع سداد الديون.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):
عاطفياً: تشعر بالانزعاج نتيجة الخلافات واختلاف الآراء مع شريك حياتك.
مهنياً: تمتلك طاقة كبيرة تساعدك في تنفيذ الأفكار المطلوبة منك.
ماديًا: عليك التفكير في القيام بمشروع جديد، لزيادة دخلك.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):
عاطفياً: تتلقى مكالمة هاتفية من حبيبك السابق، الذي لم تسمع عنه شيئا منذ فترة طويلة.
مهنياً: لا ترغب في الذهاب للعمل، ولكن تريد قضاء اليوم في الاسترخاء.
ماديًا: تشعر بالقلق والضيق نتيجة نقص الأموال لديك، لكن لا تجعل القلق يزعجك.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس):
عاطفياً: تصطدم هذا الأسبوع بشريك حياتك، ما يسبب لك الضيق والتوتر خلال الأيام الأولى من الأسبوع.
مهنياً: عقلك غير قادر على التركيز في العمل هذا الأسبوع، بسبب التفكير الزائد.
ماديًا: تتلقى بعض الأخبار المزعجة بشأن أموالك، لكن لا تدع الأمر يزعجك.
برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):
عاطفياً: كن مرنا في تعاملك مع شريك حياتك، حتى لا تخسره.
مهنياً: لديك طاقة عالية من التفاؤل، عليك استغلالها في إنجاز مهام عملك.
ماديًا: لا تلتفت إلى الآخرين فهم يحاولون إحباطك ماليا.
- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):
عاطفياً: تجد صعوبة هذا الأسبوع في التواصل مع شريك حياتك، ولكن في نهاية الأسبوع ستتحسن الأمور.
مهنياً: تشعر بعدم الراحة في عملك، لذا تفكر في تغيير وظيفتك.
ماديًا: تمتلك أموالا كثيرة هذا الأسبوع، عليك ترتيب نزهة مع أصدقائك للاستمتاع.
- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):
عاطفياً: الوقت متاح للاسترخاء والتفكير بهدوء فيما يدور في رأسك بشأن شريك حياتك.
مهنياً: تشعر بالذنب نتيجة شيء فعلته في لإرضاء غرورك في عملك، لا تدع هذا يسيطر عليك.
ماديًا: تدور في رأسك أسئلة عديدة عن الأموال، عليك التفكير جيدا وستجد إجابات عديدة.
- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: أنت محاط بطاقة حب كبيرة هذا الأسبوع من شريك حياتك، استمتع بذلك.
مهنياً: طاقتك المهنية مرتفعة هذا الأسبوع على الرغم من أنه غالبيته تقضيه في الإجازة
ماديًا: أنت في حال جيد على المستوى المادي خلال الأسبوع، لكن احذر الإسراف.
- برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: الذكريات السيئة تؤثر عليك سلبيا مع شريك حياتك، ساعد نفسك في التخلص منها.
مهنياً: عليك تقييم علاقاتك مع زملاء عملك، وكن صادقا مع نفسك.
ماديًا: حاول الذهاب إلى مكان هادئ، للتفكير في أحوالك المادية.
- برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: ثق في نفسك ولا تغضب من التغيرات التي تتعرض لها مع شريك حياتك، فهي لصالحك.
مهنياً: عليك التوقف عن الجفاء مع زملائك في العمل، لأن الابتسامة تصنع فارقا كبيرا في علاقتك مع الآخرين.
ماديًا: يجب الانتباه جيدا أنك تنفق أكثر من اللازم، ما يؤثر على حالتك المادية.
- برج الحوت (19 فبراير -20 مارس)
عاطفياً: لا تسمح للغضب بالسيطرة عليك، واعط فرصة لنفسك ولشريك حياتك للتغيير.
مهنياً: استمتع بالنقاش مع زملائك في العمل، ولا تحاول إثبات أنك أكثر معرفة بكل شيء منهم.
ماديًا: تواجه هذا الأسبوع بعض المشاكل المالية، لكن ستنحل هذه المشاكل قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأبراج تخبرك عن وضعك المالي والمهني والعاطفي خلال أسبوع العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.