الأبراج تخبرك عن وضعك المالي والمهني والعاطفي خلال أسبوع العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم توقعات الأبراج خلال أسبوع العيد، مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

عاطفياً: عليك استغلال طاقتك العالية في التفكير بشأن علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: مناسب لإجراء المناقشات مع زملائك في العمل، احذر الانفعال.

ماديًا: كن حذرا في تعاملاتك المادية مع الآخرين، حتى لا تخسر أموالك.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: عليك الاهتمام بشريك حياتك وعدم الانشغال عنه، حتى لا تفقده.

مهنياً: تفكر في الحصول على دورة تدريبية أو ورشة عمل لزيارة مهاراتك في العمل.

ماديًا: الحظ ليس حليفك هذا الأسبوع، تمر بأزمة مالية شديدة ولا تستطيع سداد الديون.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

عاطفياً: تشعر بالانزعاج نتيجة الخلافات واختلاف الآراء مع شريك حياتك.

مهنياً: تمتلك طاقة كبيرة تساعدك في تنفيذ الأفكار المطلوبة منك.

ماديًا: عليك التفكير في القيام بمشروع جديد، لزيادة دخلك.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عاطفياً: تتلقى مكالمة هاتفية من حبيبك السابق، الذي لم تسمع عنه شيئا منذ فترة طويلة.

مهنياً: لا ترغب في الذهاب للعمل، ولكن تريد قضاء اليوم في الاسترخاء.

ماديًا: تشعر بالقلق والضيق نتيجة نقص الأموال لديك، لكن لا تجعل القلق يزعجك.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس):

عاطفياً: تصطدم هذا الأسبوع بشريك حياتك، ما يسبب لك الضيق والتوتر خلال الأيام الأولى من الأسبوع.

مهنياً: عقلك غير قادر على التركيز في العمل هذا الأسبوع، بسبب التفكير الزائد.

ماديًا: تتلقى بعض الأخبار المزعجة بشأن أموالك، لكن لا تدع الأمر يزعجك.

برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

عاطفياً: كن مرنا في تعاملك مع شريك حياتك، حتى لا تخسره.

مهنياً: لديك طاقة عالية من التفاؤل، عليك استغلالها في إنجاز مهام عملك.

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ماديًا: لا تلتفت إلى الآخرين فهم يحاولون إحباطك ماليا.

- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):

عاطفياً: تجد صعوبة هذا الأسبوع في التواصل مع شريك حياتك، ولكن في نهاية الأسبوع ستتحسن الأمور.

مهنياً: تشعر بعدم الراحة في عملك، لذا تفكر في تغيير وظيفتك.

ماديًا: تمتلك أموالا كثيرة هذا الأسبوع، عليك ترتيب نزهة مع أصدقائك للاستمتاع.

- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

عاطفياً: الوقت متاح للاسترخاء والتفكير بهدوء فيما يدور في رأسك بشأن شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالذنب نتيجة شيء فعلته في لإرضاء غرورك في عملك، لا تدع هذا يسيطر عليك.

ماديًا: تدور في رأسك أسئلة عديدة عن الأموال، عليك التفكير جيدا وستجد إجابات عديدة.

- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: أنت محاط بطاقة حب كبيرة هذا الأسبوع من شريك حياتك، استمتع بذلك.

مهنياً: طاقتك المهنية مرتفعة هذا الأسبوع على الرغم من أنه غالبيته تقضيه في الإجازة

ماديًا: أنت في حال جيد على المستوى المادي خلال الأسبوع، لكن احذر الإسراف.

- برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: الذكريات السيئة تؤثر عليك سلبيا مع شريك حياتك، ساعد نفسك في التخلص منها.

مهنياً: عليك تقييم علاقاتك مع زملاء عملك، وكن صادقا مع نفسك.

ماديًا: حاول الذهاب إلى مكان هادئ، للتفكير في أحوالك المادية.

- برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: ثق في نفسك ولا تغضب من التغيرات التي تتعرض لها مع شريك حياتك، فهي لصالحك.

مهنياً: عليك التوقف عن الجفاء مع زملائك في العمل، لأن الابتسامة تصنع فارقا كبيرا في علاقتك مع الآخرين.

ماديًا: يجب الانتباه جيدا أنك تنفق أكثر من اللازم، ما يؤثر على حالتك المادية.

- برج الحوت (19 فبراير -20 مارس)

عاطفياً: لا تسمح للغضب بالسيطرة عليك، واعط فرصة لنفسك ولشريك حياتك للتغيير.

مهنياً: استمتع بالنقاش مع زملائك في العمل، ولا تحاول إثبات أنك أكثر معرفة بكل شيء منهم.

ماديًا: تواجه هذا الأسبوع بعض المشاكل المالية، لكن ستنحل هذه المشاكل قريبا.