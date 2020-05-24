إطلالات ستريت ستايل من وحي العارضة هايلي بالدوين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 04:45 مساءً - هايلي بالدوين Hailey Baldwin تعتبر واحدة من أكثر النجمات الشابات شهرة، كما أنها من ضمن الأكثر أناقة أيضًا ولاسيما في اطلالات الستريت ستايل والتنسيقات الكاجوال التي تعتمدها والتي تنسقها بأسلوبها الخاص ذي الطابع العصري مع لمسات ريترو مستوحاة من حقبتي الثمانينات والتسعينات، واليوم جمعنا بالصور أفكار اطلالات ستريت ستايل من وحي العارضة هايلي بالدوين التي كانت قد نسقتها مؤخرًا لمشاوير مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسب ذوقك…





تنسيق في البليزر والجينز اعتمدته هايلي بالدوين:

لوك شبابي في الجينز والبليزر اعتمدته هايلي بولدوين



شاهدنا هايلي بالدوين Hailey Baldwin مؤخرًا في اطلالة صباحية مميزة وقد نسقت فيها بنطلون جينز أزرق خصر عال وبتصميم كلاسيكي مع توب باللون الخردلي، ومن فوقهما اختارت جاكيت بليزر بنقشة الكارو بقصة واسعة، وأكملت اللوك بصندل من الجلد البيج وحقيبة يد سوداء ونظارات شمسية ذات طابع فنتج.

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هايلي بالدوين في لوك عملي في الجينز والقميص الأبيض:

هايلي بالدوين في لوك في الجينز والقميص الأبيض



اطلالة أنيقة لكنها ذات طابع شبابي وعملي اعتمدتها هايلي بالدوين Hailey Baldwin لأحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت فيها بنطلون جينز أزرق فاتح بقصة سكيني كلاسيكية، ونسقت معه قميصًا أبيض أوفر سايز وأكملت اللوك بصندل كعب عال وحقيبة كتف باللون الأحمر أضفت من خلالها لمسات من الحيوية ونظارات شمسية بتصميم شبابي.

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فستان ميدي مورد نسقته هايلي بالدوين مع حذاء رياضي:

فستان ميدي مورد نسقته هيلي مع حذاء رياضي أبيض



موضة الفساتين الصيفية مع الأحذية الرياضية من الصيحات الأكثر رواجًا وعصرية، وهنا شاهدنا هايلي بالدوين Hailey Baldwin وقد اعتمدت لوكْ من هذه الصيحة واختارت فيه فستانًا ميدي معرقًا برسومات الورود نسقت معه حذاءً رياضيًا أبيض من أديداس Adidas وزينت اللوك بمجوهرات ذهبية ناعمة.

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تنسيق شبابي باللون الأبيض اعتمدته هايلي بالدوين:

اطلالة عصرية بالأبيض اعتمدتها هيلي بيبر



تنسيق اطلالات مونوكروم من صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم، وقد اعتمدت هايلي بالدوين Hailey Baldwin هذه الموضة على اطلالة صيفية باللون الأبيض وقد نسقت فيها بنطلونًا بقصة أرجل واسعة مع بليزر أوفر سايز وتوب قصيرة وأكملت اللوك بحذاء رياضي تصميمه عصري وحقيبة يد من الجلد بحجم متوسط.



اطلالات ستريت ستايل من وحي العارضة هايلي بالدوين Hailey Baldwin شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار ذات الطابع العصري والأنثوي الجذاب.

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