إطلالات صيفية من وحي فوز الفهد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 04:45 مساءً - كثيرة هي العناصر التي ميّزت أسلوب فوز الفهد في الموضة غير أن من أبرزها هو الطريقة التي تنسق بها اطلالاتها والتي تجمع فيها بين الأنوثة الراقية مع لمسات من العصرية، فهي تتابع أحدث صيحات الموضة وتواكب إصدارات دور الأزياء العالمية لكنها تبتعد عن المبالغة أو البهرجة في تنسيق الاطلالات، كما أنها تعرف ما الذي يناسبها وتختار الأزياء على هذا الأساس. واليوم جمعنا لك بالصور أجمل اطلالات صيفية من وحي فوز الفهد؛ لتستلهمي أفكاراً شبابية مبتكرة وجذابة.



تنسيق كاجوال في الشورت الطويل اعتمدته فوز الفهد

تنسيق في الشورت اعتمدته فوز الفهد





شاهدنا فوز الفهد، وقد اعتمدت اطلالة في الشورت الطويل، والذي يعتبر من أحدث صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد اختارته من الجينز باللون الرمادي الداكن ونسقت معه تيشرت قطنية بلون رمادي بقصة الأوفر سايز، وأكملت اللوك بحقيبة كتف من لويس فويتون Louis Vuitton وحذاء رياضي أسود.

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اطلالة صيفية في الفستان القصير نسقتها فوز الفهد:

فوز الفهد في فستان قصير باللون الأزرق



اعتمدت فوز الفهد اطلالة صيفية لافتة من ناحية اللون، واتسمت أيضاً بالأناقة، وقد اختارت فيها فستاناً قصيراً من التويد بدرجات اللون الأزرق أكمامه قصيرة وطوله وصل أعلى حد الركبة، وقد نسقت معه حقيبة يد باللون التركواز من شانيل Chanel وحذاء كعب عال مقلم بدرجات الأزرق أيضاً ونظارات شمسية كبيرة مع عدسات ملونة شفافة.

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فستان ماكسي نسقته فوز الفهد مع حذاء رياضي أبيض:

لوك صباحي في الفستان الماكسي اعتمدته فوز الفهد



تنسيق الفساتين الصيفية مع الأحذية الرياضية من أبرز صيحات الموضة الرائجة وهنا شاهدنا فوز الفهد، وقد اختارت فستاناً ماكسياً بتصميم مرهف باللونين الأخضر والأصفر له حزام قماشي على الخصر وقد نسقت معه حذاءً رياضياً أبيض وحقيبة يد صغيرة باللون العسلي.

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لوك صيفي أنيق بالأبيض نسقته فوز الفهد:

تألقت فوز الفهد في لوك أنيق بالأبيض



تألقت فوز الفهد في لوك صيفي أنيق باللون الأبيض بدا غاية في الأنوثة، وقد اختارت فيه فستاناً بتصميم أنيق له أزرار من اللؤلؤ ومطرزاً بالريش الناعم الذي أضفى عليه لمسات من العصرية، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عال باللون الأبيض أيضاً.



اطلالات صيفية من وحي فوز الفهد نسقتها لمناسبات مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي، جمعناها لك بالصور لتستوحي بعض الأفكار التي تجمع بين النمط الأنثوي والأسلوب الشبابي العصري.

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