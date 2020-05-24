إطلالات صيفية حيوية باللون المرجاني من منصات عروض أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 04:45 مساءً - في موسم صيف 2020، يأتي اللون المرجاني، أو ما يسمّى بلون الكورال Coral، ليجتاح عالم الموضة والجمال. فقد رصدناه حاضراً بقوة ضمن مجموعات ربيع وصيف 2020 على منصات عروض أهم الماركات العالمية خلال أسابيع الموضة، وذلك من خلال تصاميم متنوعة وخامات فاخرة لا تحصى.

فستان بلون مرجاني من غوتشي Gucci





من هذا المنطلق، عليكِ هذا الصيف ألا تترددي أبداً في إدخال اللون المرجاني إلى عالمك الخاص وخزانة أزيائك، فهو لون حيوي يحمل الأمل، الحياة، والتفاؤل، وعليكِ بالفعل أن تلجئي إليه هذا الموسم، سواء لإطلالة الكاجوال أو للمناسبات الفاخرة؛ كي تشعّي جمالاً وسحراً.

ومن أهم الماركات العالمية، نقدم إليكِ في الخليج 365 اليوم مجموعة من أجمل الإطلالات الحيوية باللون المرجاني؛ كي تسطعي في صيف 2020.

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أجمل الإطلالات باللون المرجاني لصيف 2020



إطلالة كاجوال باللون المرجاني لصيف 2020

فستان محتشم طويل باللون المرجاني من توري بورتش Tory Burch





فاضت الإطلالات الكاجوال باللون المرجاني على منصات عروض صيف 2020، مستكملةً بروز واحدة من صيحات الألوان التي بدأت في العام 2019 وهي اللون المرجاني.

جاء اللون المرجاني، أو الكورال، مفعماً بالأنوثة الناعمة على منصة عرض فالنتينو Valentino من خلال فستان ميدي فضفاض يتميز بالكسرات والأكمام المنفوخة المنسدلة. هذا الفستان سيكون مثالياً لإطلالة كاجوال مريحة في أوقات النهار. نسقي معه صندلاً بدون كعب وحقيبة مناسبة، ومن الأفضل ألا ترتدي معه أي مجوهرات أخرى إلا الأقراط الناعمة.

كما أعجبنا الفستان الطويل الماكسي باللون المرجاني والأبيض الصيفي على منصة عرض توري بورتش Tory Burch لإطلالة كاجوال مريحة أيضاً. نسقيه مع أقراط كبيرة من اللؤلؤ.





إطلالة أنيقة للمناسبات باللون المرجاني لصيف 2020

فستان فاخر باللون المرجاني من جمباتيستا فالي Giambattista Valli





لن تكتمل سهرات والمناسبات الأنيقة صيف 2020 من دون اللون المرجاني، الذي وجد بالفعل مكاناً مميزاً له على ساحة الموضة العالمية؛ من خلال تصاميم مترفة وفاخرة، تراوحت بين فساتين السهرة والبدلات اللماعة الخاصة بسهرات الموسم.

ظهر اللون المرجاني من خلال فستان راقٍ من الكشاكش المفعمة بالأنوثة على منصة عرض جمباتيستا فالي Giambattista Valli لإطلالة أنيقة مميزة في صيف 2020.

كما لفتنا اللون المرجاني من خلال بدلة لماعة خاصة بالمناسبات، مع حزام يحدد الخصر من تصميم فكتور فرجيل Victor Virgile. نسقي معه حذاء كعب باللون الذهبي وحقيبة كلاتش مميزة.

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