موديلات عبايات عصرية موضة 2020 لاطلالات العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 04:45 مساءً - تبحث الكثير من السيدات عن موديل عبايات حديثة لاطلالات جذابة ولافتة مناسبة لعيد الفطر.

حافظي على ستايلك الشرقي وامنحيه لمسة عصرية مميزة بتنسيق العبايات المودرن مع الأزياء اليومية على غرار الفاشينيستا المحجبات لإطلالة محتشمة وغير تقليدية خلال أيام عيد الفطر المبارك.



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عبايات بألوان صارخة وطرق تنسيقها



عباية شيفون ملونة





تجرئي واعتمدي عباية بلون صارخ كالأصفر المنقوش ونسقيها مع توب أبيض وبنطال جينز فاتح واعتمري طرحة سوداء وانتعلي حذاء أسود أو جربي إرتداء العباية البرتقالية مع توب أبيض وتنورة طويلة باللون الكاكي على غرار الفاشينيستا الشهيرة سهى، هذه الألوان تتناغم كثيرا مع البشرة السمراء وتبرز جمالها.

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عبايات مطبعة لإطلالة كاجوال في العيد







تألقي بالعبايات المزينة بالطبعات الناعمة خلال نهار العيد، اختاري عباية بيضاء مغلفة بطبعات زرقاء فاتحة ولائميها مع توب أبيض وبنطال جينز داكن وانتعلي حذاء أبيض مدبب Pointy shoes أو ارتدي العباية المخططة مع إطلالة بيضاء واعتمري توربان أبيض على غرار الفاشينيستا زينب حمود.





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عبايات بأكمام منفوخة موضة 2020



عباية واسعة بأكمام منفوخة





إلى جانب العبايات السوداء يمكن للعبايات الملونة منفوخة الكمين المصممة بخامات لامعة أن تفي بالغرض وتظهرك بإطلالة فريدة في المساء، نسقي العباية التركوازيه المحبوكه بالتطريز مع توب أبيض وبنطال جينز وزيني رأسك بتوربان أبيض على غرار الفاشينيستا خولة المراغي أو ارتدي العباية الزرقاء الفاتحة مع فستان أبيض طويل واعتمري طرحة سوداء من وحي اطلالة الفاشينيستا سهى.





عبايات سوداء بلمسات عصرية ليوم العيد





وجهي خيارك نحو نحو العبايات السوداء في مساء العيد، انتقي موديل بتفاصيل عصرية مميزة، العباية السوداء المزينة بالكشاكش ستكون خيارًا رائعًا، كذلك العبايات المزينة بتطريز ناعم، جربي تنسيقها مع التنانير البليسيه لتحصلي على لوك عصري أنيق.

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