الكمامة.. الإكسسوار الأبرز لصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 04:45 مساءً - في كل موسم تتبدل صيحات الموضة الخاصة بالأزياء والإكسسوارات، فنشاهد موديلات جديدة من الأحذية، حقائب اليد، الفساتين، النظارات الشمسية، وغيرها... لكن وعلى ما يبدو فإن صيف 2020 سيكون مختلفاً نوعاً ما، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي قلب جميع المعايير، ونستطيع القول إن الكمامات أو الـ face mask ستكون الإكسسوار الأبرز والأكثر انتشاراً هذا الصيف بين صفوف جميع النساء والرجال في كل أنحاء العالم، ولهذا أصبحنا نشاهد العديد من التصاميم المميزة من الكمامة، إن كان من ناحية الألوان أو القصات وغيرها، وإليكِ التفاصيل.

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الكمامات هي الإكسسوار الأبرز لهذا الصيف:

موديلات مميزة وملونة من الكمامات أصبحت منتشرة في الأسواق



في أول أزمة فيروس كورونا، شاهدنا الناس وقد شرعت بوضع الكمامات الطبية ذات الاستعمال الواحد، لكن بعد توضيح المسألة، التي ربما ستستمر لشهور طويلة، شاهدنا الكثير من شركات الأزياء أو من الأفراد وقد بدأوا بصنع الكمامات من الأقمشة بتصاميم وأشكال وألوان عديدة ومتنوعة، مثل مصممة الأزياء المكسيكية آشلي نيل تيبتون Ashley Nell Tipton التي قامت بتصميم كمامات مستوحاة من بلدها الأم المكسيك، وقد لاقت رواجاً كبيراً وغيرها من الماركات العالمية والمحلية، ولاسيّما أن استعمالها أصبح أمراً إلزامياً في الكثير من الدول، مع فرض غرامات كبيرة على من لا يتقيد بها، ولهذا فقد كانت الكثيرات من النساء حريصات على تنسيق الكمامات بشكل يتناسب مع إطلالاتهن اليومية، إن كان من ناحية اللون أو التصميم، وقد انتشرت في الأسواق الكثير من موديلات الكمامات المبتكرة، بحيث تجدين من ضمنها ما يناسب وجهك أو ملابسك اليومية.

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قومي بصناعة الكمامة الخاصة بك في المنزل:

بإمكانك تصميم وصنع الماسك الخاص بك



في حال كنتِ تجدين صعوبة في شراء الكمامات لعدم توفرها في بعض الأحيان، أو إن كنتِ ترغبين في صنع الكمامة الخاصة بك بالتصميم واللون الذي يناسبك، فإن المسألة بسيطة، حيث أصبح هنالك العديد من الفيديوهات التعليمية على اليوتيوب والإنستقرام لصناعة الكمامات من الأقمشة القطنية، إن كانت تيشيرت أو فستاناً قديماً متوفراً لديكِ، ومن الممكن أن تقومي بخياطة الكمامة على يدك، أو عن طريقة ماكينة الخياطة، إن توفرت لديكِ، وبذلك تتحكمين بالتصميم واللون.

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الكمامات على طريقة النجمات العالميات:

النجمات في اطلالات مع الكمامة



كما ذكرنا، فإن الخروج من المنزل من دون كمامة أصبح أمراً غير مقبول، ولهذا فإن جميع الناس بما فيهم النجمات العالميات، أصبحوا يعتمدون الكمامات بشكل يومي، وفي كل خروج، وقد لفتتنا مؤخراً إطلالات النجمات في كمامات بتصاميم مرحة وملونة، تناسبت مع أزيائهن اليومية، وقد كنّ حريصات على انتقاء الموديلات العملية والمواكبة للموضة في الوقت ذاته.



الكمامات هي الإكسسوارات الأبرز لهذا الصيف، تستطيعين صناعتها بنفسك، أو شراء الموديل الذي يناسبك من ناحية اللون والقصة؛ لتنسقيه مع مختلف إطلالاتك اليومية.

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