كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 04:45 مساءً - تحرص معظم الفتيات على الظهور بإطلالة راقية في عيد الفطر المبارك، بارتداء فساتين طويلة ناعمة، باعتبارها من أكثر قطع الملابس أناقة وجاذبية، بمختلف تصاميها وأشكالها وألوانها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من أجمل موديلات فساتين ناعمة للعيد طويلة، تناسب مختلف الأذواق ويمكن ارتداؤها في أوقات اليوم المختلفة، للظهور يإطلالة أنيقة ومُميزة في العيد.

فستان بتصميم الورود

فستان بتصميم الورود



تعد الفساتين المصممة من الأقمشة المُزينة بالورود سواء الكبيرة أو الصغيرة من أنسب الإطلالات لأجواء عيد الفطر المبارك، فهي تمنحك إحساسًا بالبهجة والسرور.

ويمكنك تنسيق تلك الإطلالة مع حذاء رياضي أو حذاء ذات كعب عال، مع اختيار لفة الحجاب من القطن أو الشيفون السادة، لتعطيك قدرًا من الأناقة والبساطة.

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فستان بخطوط طولية وعرضية

فستان بخطوط طولية وعرضية



تعد الفساتين ذات التصميمات ذات الخطوط الطولية أو العرضية من التصميمات الشائعة في عروض الأزياء خلال السنوات الأخيرة.

وتناسب هذه الفساتين الإطلالات الكاجوال، كما يمكن ارتداؤها في أوقات مختلفة مع تنسيق حذاء رياضي وشنطة "كروس" صغيرة الحجم، مما يمنحك إطلالة مُميزة في العيد.

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فستان بتصميم منقط

فستان بتصميم منقط



إذا كنت ترغبين في إطلالة ناعمة خلال أيام عيد الفطر، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل بتصميم منقط بدوائر مُختلفة الأحجام، وتزيينه بحزام أو رباط عند منطقة الخصر من نفس قماش الفستان، مع تنسيق حذاء ذو كعب عالِ وشنطة صغيرة الحجم.

ويفضل ارتداء هذه الإطلالة خلال النهار أثناء الزيارات العائلية أو تناول الغداء في الخارج أثناء أيام العيد.

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فستان مفتوح من الأمام

فستان مفتوح من الأمام



إذا كنت ترغبين في إطلالة ناعمة وأكثر راحة خلال أيام عيد الفطر، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، وذلك بارتداء فستان طويل ذو أكمام ضيقة، ومفتوح من الأمام من قماش الشيفون أو القطن المشجر أو الحرير الناعم، مع حزام عند منطقة الخصر.

ويمكنكِ تنسيق بنطلون جينز أو فستان من القطن السادة باللون الأسود، بجانب تنسيق حذاء أو صندل ذو كعب عال مع شنطة صغيرة الحجم، للحصول على إطلالة أنيقة وراقية.

وتناسب هذه الإطلالة الزيارات العائلية أو المناسبات الاجتماعية في العيد، مثل حفل خطوبة عائلي.

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