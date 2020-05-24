مجوهرات لجميع المناسبات من وحي نجمات الخليج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 04:45 مساءً - تبحث كل سيدة عن مجوهرات فخمة تكمل أناقتتها لاطلالات تناسب جميع المناسبات ، ولذلك نطلعك على أجمل مجوهرات فخمة اعتمدتها نجمات الخليج لتلهمك بتصاميم أخاذة تناسب ذوقك.



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مجوهرات أحلام



أحلام





تهتم النجمة أحلام باختيار أفخم المجوهرات التي تكمل إطلالاتها الجذابة، وتحرص أحلام على اعتماد اطقم مجوهرات من الذهب الأبيض أو الذهب الأصفر، وتطبق العديد من صيحات المجوهرات مثل الخواتم المتكدسة والقلادات الطويلة، والأقراط التي تغطي جزء من الأذن.







مجوهرات بلقيس فتحي





أيضاً تختار بلقيس فتحي اطقم مجوهرات فخمة تتناغم مع أزياءها، سواء مجوهرات ذهب أبيض أو مجوهرات ذهب أصفر، كما تعتمد الأطقم التي تجمع بين الذهب الأبيض والأصفر مع فصوص الألماس البرّاقة.



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مجوهرات داليا مبارك

داليا مبارك





تتسم مجوهرات داليا مبارك بالفخامة والنعومة في نفس الوقت، وتعتمد اطقم مجوهرات ذهب أبيض تجمع بين الأقراط والقلادات القصيرة.

نسقت داليا مبارك مجوهراتها مع فساتين سهرة فخمة بدرجات الأزرق.







مجوهرات هند البحرينية

هند البحرينية





تتميز مجوهرات هند البحرينية بالفخامة والعصرية، حيث اعتمدت طقم مجوهرات ذهب أبيض يجمع بين القلادة والأقراط الطويلة مع فستان سهرة أخاذ.



وأحببنا الأقراط الذهبية الطويلة بالتصميم العصري، والتي اعتمدتها هند البحرينية في إطلالة بسيطة وناعمة.



طالعي أجمل مجوهرات نجمات الخليج الفخمة لتستوحي منها تصاميم مميزة تناسب في المساء والسهرات.

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