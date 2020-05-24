الامارات | قائد لقاح «أوكسفورد» لكورونا: 50% نسبة نجاح التجربة لأن الفيروس يتلاشى

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد لقاح «أوكسفورد» لكورونا: 50% نسبة نجاح التجربة لأن الفيروس يتلاشى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الرئيس المشارك لإنتاج جامعة أوكسفورد لقاحاً مضاداً لمرض كوفيد-19 إن فرصة نجاح هذه التجربة لا تتجاوز 50%، لأن فيروس كورونا يتلاشى على ما يبدو بسرعة في بريطانيا.

وأضاف أدريان هيل، مدير معهد جينر بجامعة أوكسفورد، الذي تعاون مع شركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية لتطوير اللقاح، إن من المتوقع ألا تسفر تجربة مقبلة تضم 10 آلاف متطوع عن نتيجة؛ بسبب تراجع انتقال كوفيد-19 في المجتمع (وبدون انتشار الفيروس، فربما لن يصاب المتطوعون، وبالتالي من الصعب الحكم على التجربة، كما يرى البروفيسور).

وتابع هيل لصحيفة تليغراف «إنه سباق ضد اختفاء الفيروس وسباق مع الزمن. في هذه اللحظة هناك فرصة بنسبة 50% ألا نحقق نتيجة على الإطلاق».

Advertisements

ويعد هذا اللقاح التجريبي ضمن اللقاحات التي تتصدر السباق العالمي لتوفير حماية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان فريق هيل قد بدأ المراحل الأولى من التجارب البشرية للقاح في أبريل الماضي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news