فيكتوريا سيكريت تغلق 250 متجرا.. وإلغاء حفل "ميت غالا" رسميا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت تداعيات وباء كورونا المستجد تهز أوساط صناعة الموضة بقوة، حيث أعلنت علامة اللانجري الشهيرة فيكتوريا سيكريت عن إغلاق 250 فرعا من متاجرها، أي ربع متاجرها في كندا والولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

كما صرحت الشركة الأم "L Brands" في بيان أن المزيد من عمليات الإغلاق يمكن أن تحدث في ظل استمرار انتشار الوباء وانخفاض المبيعات.

وقال المدير المالي ستيوارت بورغدورفر إن ذلك كان قرارًا مهمًا جدًا يهدف إلى تعزيز فيكتوريا سيكريت، وتأتي الأخبار بعد أسابيع فقط من فشل صفقة نصف مليار لخصخصة العلامة التجارية، ففي فبراير الماضي، باعت الشركة المالكة 55% من أسهمها إلى شركة "Sycamore Partners" في صفقة بقيمة 525 دولارًا، لكن تم إلغاء الصفقة في أوائل مايو بسبب عمليات إغلاق مؤقتة لمتاجر العلامة في مختلف الدول بسبب انتشار الفيروس التاجي.

هذا الوباء أحدث ضربة لفيكتوريا سيكريت حيث تعرضت للانتقاد على نطاق واسع بسبب تجاهلها مبدأ التنوع والشمولية فيما يخص أحجام العارضات المشاركات في عروضها، وفي نوفمبر 2019، ألغت رسميًا عرضها السنوي الشهير حيث ادعى الرؤساء أنهم يعملون على استراتيجية تسويق جديدة.

وقد عانت فيكتوريا سيكريت من انخفاض المبيعات خلال الأشهر الـ 18 الماضية، بالتزامن مع صعود العلامة التجارية الشاملة للملابس الداخلية ريهانا سافاج من فينتي .

كما وقعت العلامة الشهيرة في العديد من المشاكل المثيرة للجدل، ففي عام 2018، تعرض رئيس التسويق آنذاك إد رازق للانتقادات بعد أن قال إنه لن يسمح بمشاركة العارضات المتحولات جنسيا في عروضهم، كما أصر على أن الجمهور ليس مهتما بمشاركة العارضات ذوات الحجم الزائد.

إلغاء الحفل الضخم الشهير "Met Gala" رسميًا لعام 2020

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تم التأكيد رسميا على أن حفل ميت غالا لن يعقد هذا العام، كانت هناك آمال في تأجيل حفل الأزياء السنوي حتى وقت لاحق من عام 2020، بعد أن تم إلغاؤه في مايو بسبب الوباء.

ومع ذلك، صرح متحف متروبوليتان للفنون في بيان أن الحدث لن يقام حتى العام المقبل، كما أعلن أن معرض معهد الأزياء حول الزمن: الموضة والمدة سيفتتح في 29 أكتوبر ويستمر حتى 7 فبراير 2021، وسوف يتتبع تاريخ الأزياء من عام 1870 حتى يومنا هذا بمناسبة الذكرى 150 لتأسيسه، ولن يفتح المتحف أبوابه حتى منتصف أغسطس أو ربما بعد ذلك بأسابيع قليلة.

سيكون إلغاء الحدث بمثابة ضربة قوية لمعهد الأزياء الذي تعتبر الأموال التي يتم جمعها من الحدث مصدرها الرئيسي للتمويل، حيث جمع حفل العام الماضي مبلغ 15 مليون دولار.

ويخطط المعرض لتنظيم احتفال متأخر بمناسبة الذكرى 150 لتأسيسه في عام 2021.

قال دانييل فايس ، رئيس المتحف: “لقد عانى The Met كثيرًا خلال 150 عامًا ولا يزال اليوم منارة أمل للمستقبل، هذا المتحف هو أيضًا تذكير عميق لقوة الروح البشرية وقوة الفن لتقديم الراحة والإلهام والمجتمع، بينما نتحمل هذه الأوقات الصعبة، نتطلع إلى اليوم الذي يمكننا فيه مرة أخرى الترحيب بالجميع للاستمتاع بمجموعة Met والمعارض ".