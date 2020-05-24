3 حيل سهلة وذكية لفك عقد القلائد والسلاسل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنت تحبين ارتداء طبقات من القلائد والسلاسل ذات الأحجام والأطوال المختلفة، قد ينتهي بها متشابكة مع بعضها البعض في مرحلة ما، الأمر يحدث أيضا عند تخزينها بطريقة عشوائية، وكثيرا ما نجد أن فك تشابك السلاسل أمر صعب بشكل لا يصدق، فكلما كانت السلسلة طويلة ورفيعة كلما كانت مهمة فكها أصعب.

ولهذا السبب حان لاستكشاف أفضل ثلاث حيل لدينا حول كيفية فك القلائد حتى لا تضطرين أبدًا إلى ترك مجموعة متشابكة من السلاسل تمنعك من ارتداء قطعتك المفضلة، هذه الحلول سريعة وسهلة وتعتمد على الأدوات المنزلية الشائعة التي ستكون حتما متوفرة في منزلك، اكتشفيها معنا:

الحل الأول

ضعي زيت الأطفال على العقدة باستخدام قطعة قطن، هذا سيجعل السلاسل زلقة وسيصبح فك العقدة أسهل عند سحب السلسلة، إذا كانت العقدة لا تزال ضيقة، قومي بتدليكها برفق حتى تبدو لك متراخية وقابلة للفك، وبمجرد فك العقدة يمكنك إزالة زيت الأطفال باستخدام صابون خفيف والقليل من الماء مع تجفيفها.

يمكنك أيضا استخدام زيت الزيتون لتشحيم القلادة، ومنتج تنظيف المجوهرات لإزالة الزيت من القلادة.

الحل الثاني

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أدخلي دبوسًا مستقيمًا أو إبرة حادة في منتصف العقدة، ثم اسحبيها ببطء للأعلى لفصل السلاسل التي لا يمكن لأصابعك الوصول إليها، قد تحتاجين إلى عمل هذا بعدة طرق لفك العقد المعقدة بشكل خاص، لكن تأكدي من عدم الإمساك بأي فتحات في سلسلة القلادة أثناء فك التشابك، فقد يسبب ذلك قطعها.

الحل الثالث

يمكنك استخدام بودرة الأطفال بنثرها على العقدة، افركيها قليلا حتى تتسرب البودرة داخل العقدة لترخيتها، ثم قومي بفكها بحذر، واشطفي بودرة الأطفال من العقد باستخدام صابون خفيف.

نصيحة أخيرة: احرصي على تخزين السلاسل في شكل معلق على حامل مخصص للسلاسل او في علب خاصة لكل واحدة منها، وفي حال عدم توفرها، يمكنك تثبيت عدد من الدبابيس ذات الرأس العريضة داخل الدولاب لتعليق السلاسل أو يمكنك تغليف كل سلسلة بكيس بلاستيك مطاطي لضمان عدم تكون عقد فيها أو تشابكها مع سلسلة أخرى من جديد.